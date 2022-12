Popstar Lizzo: Wir müssen die Tötung von Babys bei Abtreibungen normalisieren

In diesem Sommer spendete Lizzo auch an Planned Parenthood als Reaktion auf die Aufhebung des Urteils Roe v. Wade durch den Obersten Gerichtshof der USA.

Die Popsängerin Lizzo nutzte ihren Ruhm, um die Tötung ungeborener Babys durch Abtreibungen zu »normalisieren«, indem sie diese Woche bei den People's Choice Awards 2022 eine prominente Abtreibungsaktivistin zu sich auf die Bühne einlud.

Breitbart berichtet, dass Lizzo den People's Champion Award für ihren Aktivismus in Sachen Abtreibung und anderen Themen erhielt und Aktivisten mit auf die Bühne brachte, die jedes Thema repräsentierten.

Eine davon war die Mitbegründerin von Shout Your Abortion, Amelia Bonow, deren Gruppe versucht, die Tötung ungeborener Babys durch Abtreibungen zu normalisieren, indem Frauen ihre Abtreibungsgeschichten erzählen. Sie wirbt sogar bei Kindern für Schwangerschaftsabbrüche, wie Lifenews berichtet.

Auf der Bühne lobte Lizzo Bonow dafür, dass sie sich dafür einsetzt, Abtreibung zu normalisieren, das Bewusstsein für Abtreibungspillen zu schärfen und die Menschen zu motivieren, den Zugang zu Abtreibungen in ihren Gemeinden zu unterstützen, heißt es in dem Bericht.

Währenddessen hielt Bonow auf der Bühne ein Schild mit der Aufschrift »Abtreibungspillen für immer«.

»Eine Ikone zu sein, hat nichts damit zu tun, wie lange man seine Plattform schon hat. Eine Ikone zu sein bedeutet, was man mit dieser Plattform macht«, sagte Lizzo dem Publikum. »Und seit dem Beginn meiner Karriere habe ich meine Plattform genutzt, um marginalisierten Stimmen Gehör zu verschaffen.«

Sie ignoriert jedoch die am meisten ausgegrenzte Gruppe von allen: Babys im Mutterleib, die jedes Jahr in großer Zahl getötet werden. Seit 1973 wurden in den USA mehr als 63 Millionen ungeborene Kinder abgetrieben.

Wie viele Hollywood-Prominente engagiert sich Lizzo seit Jahren in der Abtreibungsbewegung.

Im Jahr 2019 schloss sie sich Lady Gaga, John Legend und anderen an, um die milliardenschwere Abtreibungskette Planned Parenthood zu unterstützen. Mit der Kampagne forderten die Prominenten »ihre Social-Media-Follower auf, gegen [staatliche Abtreibungs-]Verbote vorzugehen und mehr über die Bedrohung des sicheren, legalen Zugangs zu Abtreibungen in Gemeinden im ganzen Land zu erfahren.«

In diesem Sommer spendete Lizzo auch an Planned Parenthood als Reaktion auf die Aufhebung des Urteils Roe v. Wade durch den Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten. Die Abtreibungskette führt etwa 40 Prozent aller Abtreibungen in den USA durch, davon mehr als 380.000 allein im Jahr 2020.