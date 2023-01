Polizeiliche Ermittlungen wegen »Grooming« gegen LGBT Schottland

Zwei Männer, die sich als Teenager an LGBT Youth Scotland gewandt hatten, behaupten nun, sie seien Opfer von versuchtem Grooming geworden

Eine führende schottische LGBT-Jugendorganisation hat sich selbst an die Polizei gewandt, weil sie in der Vergangenheit Verbindungen zu sexueller Ausbeutung vermutet hat, wie The Telegraph berichtet.

Die LGBT-Jugendorganisation LGBT Youth Scotland, die im vergangenen Jahr fast 400.000 Pfund an Steuergeldern von der SNP-Regierung und mehr als 250.000 Pfund von den Gemeinden erhalten hat, erklärte, sie habe die Polizei Schottland wegen neuer Anschuldigungen eingeschaltet und zugesagt, eine Untersuchung voll zu unterstützen.

Sie gab eine Erklärung ab, nachdem zwei Männer, die früher als Minderjährige die Dienste der Wohltätigkeitsorganisation in Anspruch genommen hatten, behauptet hatten, vor mehr als einem Jahrzehnt als junge Mitglieder ausgebeutet und missbraucht worden zu sein.

Sam Cowie, ein Universitätsstudent aus Glasgow, erzählte dem Online-Magazin Reduxx, dass er von Mitarbeitern der Wohltätigkeitsorganisation mit Zigaretten und Alkohol versorgt und mit gefälschten Ausweisen in schwule Nachtclubs mitgenommen worden sei.

Er sagte, dass er 2010 zum ersten Mal mit der Wohltätigkeitsorganisation in Kontakt kam, als er als 15-Jähriger in einer Pflegefamilie lebte, bevor er als 17-Jähriger den Kontakt abbrach.

Ein anderer Mann gab an, dass er zum ersten Mal als 13- oder 14-Jähriger mit der Wohltätigkeitsorganisation in Kontakt kam, um als schwuler Teenager in Edinburgh Unterstützung zu erhalten, und dass er glaubte, dass es sich dabei »eher um ein soziales Netzwerk handelt, das ältere Männer mit Teenagern zusammenbringt«.

Im Jahr 2009 wurde James Rennie, der ehemalige Geschäftsführer von LGBT Youth Scotland, als Rädelsführer des größten pädophilen Netzwerks in Schottland verurteilt.

In einer Erklärung sagte die Wohltätigkeitsorganisation: »LGBT Youth Scotland ist sich der Anschuldigungen von Personen, die in der Vergangenheit unsere Dienste in Anspruch genommen haben, bewusst, dass sie in der Vergangenheit ausgebeutet wurden.«