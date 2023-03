Polen will in den Ukraine-Krieg eintreten

Polens Botschafter in Frankreich, Jan Rościszewski, hat im einem Interview mit einem französischen TV-Sender verkündet, dass, falls die Ukraine den aktuellen Krieg zu verlieren droht, sein Land in den Krieg eintreten wird.

Die polnische Regierung scheint bei dem aktuellen Krieg im Donbas unbedingt noch weiter Öl ins Feuer gießen zu wollen. Anders lassen sich die diskutablen Äußerungen des polnischen Botschafters in Frankreich, Jan Rościszewski, in einem Interview mit einem französischen Fernsehsenders nicht erklären. Sollte, und danach sieht es von Tag zu Tag deutlicher aus, die Ukraine – trotz aller vollmundiger Endsieg-Versprechungen Selenskijs – den Krieg zu verlieren drohen, so werde Polen in den Krieg eintreten, verkündet Rościszewski. Angeblich, so die wörtliche Erklärung des Botschafters, habe man »keine Wahl«.

Der Auftritt des polnischen Botschafters und die von ihm gewählten Worte werfen ein ganz neues Licht auf zwei Aspekte. Da wäre einerseits die Ankündigung der Regierung in Warschau, dass man in diesem Jahr 200.000 Männer und Frauen zur militärischen Ausbildung einberufen wolle. Das wäre mehr als eine Verdoppelung der derzeitigen militärischen Stärke von 160.000 aktiven Soldaten (125.000 in den Streitkräften sowie 35.000 in der Territorialverteidigung). Insgesamt, so dass Ziel der polnischen Regierung, soll die Berufsarmee auf 250.000 Mann und die Territorialverteidigung in näherer Zukunft auf 50.000 Mann aufgestockt werden.

Die zwei kurz aufeinander folgenden Besuche von Biden in Warschau bekommen unter diesem Licht betrachtet eine ganz neue Bedeutung. Warschau gehört zu einem der wenigen NATO-Länder, die die Vorgabe des Wehretats von mindestens zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes übererfüllen. Satte drei Prozent lässt sich Warschau den Unterhalt und die Aufrüstung seiner Armee kosten. Das freut die Biden-Administration ganz besonders, zeigt sich Warschau doch als eifriger und gelehriger Schüler. Und da Selenskij wohl nicht in der Lage ist, trotz der massiven materiellen und finanziellen Unterstützung die in ihn gesteckten Ziele zu erfüllen, braucht es einen neuen »Dummen« vor Ort, den Biden und Konsorten in einen Krieg gegen Russland hetzen können. Warschau scheint dafür der geeignete Kandidat zu sein.