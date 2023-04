Pläne zur Colourisierung: Ländliche Regionen Englands sind zu »weiß«

»The English countryside still feels like a white middle-class club. We can – and will – change this.«

Übersetzt: »Die englische Landprovinz fühlt sich immer noch wie ein Club der weißen Mittelklasse an. Das können – und werden – wir ändern.«

Das schrieb der britische Autor und Filmemacher Dan Guthrie auf »Twitter«. Der Autor, dessen Eltern aus Jamaika stammen, findet, dass draußen auf dem platten Lande Englands, außerhalb der britischen Großstädte, immer noch zu viele »Weiße« wohnen. »People of Colour« würden sich dort unwohl fühlen. Außerdem findet er es »schockierend«, dass 92 Prozent der Ländereien und Grundstücke auf dem Lande in privater Hand seien.

Er schrieb dazu einen ausführlichen Artikel beim »Guardian«. Klar sei, dass man daran arbeite, diese Zustände zu ändern. Das bedeutet: Mehr ethnische Durchmischung, mehr Ent-Privatisierung, mehr Kollektivierung.

Auf Twitter finden seine Ideen unter Linken und unter »People of Colour« allerlei Zustimmung. Ein Nutzer schreibt dazu:

»If democracy doesn't work, change the demos. The UK has rejected socialism at the ballot box for too long - it's the white middle-class to blame. Now that the left has secured the cities it's time to diversify the shires and therefore abolish english conservatism forever.«

Übersetzt: »Wenn die Demokratie nicht funktioniert, ändern Sie die Bevölkerung. Großbritannien hat den Sozialismus zu lange an der Wahlurne abgelehnt – die weiße Mittelschicht ist schuld. Jetzt, da die Linke die Städte gesichert hat, ist es an der Zeit, die Grafschaften zu diversifizieren und damit den englischen Konservatismus für immer abzuschaffen.«

In London sind ethnische Engländer bereits in der Minderheit. Der Londoner Bürgermeister ist Muslim mit pakistanischen Wurzeln. Der schottische Premierminister ebenfalls. Und der britische Premierminister ist Hindu mit indischen Wurzeln.

Die ethnischen Engländer, Waliser, Nordiren und Schotten scheinen hilflos zu sein, wenn es um den demographischen Wandel geht. Entweder begrüßen sie es im Sinne der »political correctness«. Oder sie verzweifeln daran. Doch eine effektive Gegenbewegung gibt es nicht. Die ethnischen Briten verlieren ihre Heimat an die Nachfahren ihres Kolonialreiches. Einst eroberten ihre Vorfahren ein »Empire«. Jetzt erobert das »Empire« das Vereinigte Königreich.