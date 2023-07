Physik-Nobelpreisträger: Narrativ vom »Klimanotstand« ist »Pseudowissenschaft«

Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

Hoffentlich wachen noch einige Bürger auf, daß sie veralbert werden! Hier läuft der Klima-Terrorismus für die Taschen von BlackRock nach sozialistischer Volksverblödung ab! Bei uns im Norden ist das Wetter durchwachsen von Sonnenschein bis zum Regen. Alles ist normal! Ich spüre seit 15 Jahren im Norden keine Veränderung der Wetterlage. Ich verbrenne auch nicht an irgendwelchen ersponnenen Hitzewellen. Diese Klimaverdummung tut schon weh!

18.07.2023 - 12:42

… „Die Mainstream-Medien schweigen, selbst wenn ein Physik-Nobelpreisträger spricht. Professor John Clauser kritisierte scharf die aktuellen Entwicklungen in der Klimaforschung. Er erkenne eine »gefährliche Korruption der Wissenschaft«. Das Narrativ des »Klimanotstands« sei falsch.“ …



Was schon deshalb nicht(?) möglich ist, weil „nicht sein kann, was nicht sein darf“ da „zu den Gefahren eines Scheiterns“ auch „Hungersnöte, Dürren und Massenflucht“ gehören???