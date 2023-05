Petition fordert Rücktritt von Robert Habeck

Die »Zivile Allianz« hat unter der Federführung von Sven von Storch auf der Plattform »Civil Petition« eine Petition mit dem Titel »Rücktritt von Habeck jetzt! Energiesicherheit vor Ideologie« lanciert.

[Zur Petition geht es HIER]

Die »Zivile Allianz« hat unter der Federführung von Sven von Storch auf der Plattform »Civil Petition« eine Petition mit dem Titel »Rücktritt von Habeck jetzt! Energiesicherheit vor Ideologie« lanciert.

Der Petitions-Text lautet:

»Sehr gehrter Herr Habeck, ich fordere Sie dazu auf, von Ihrem Amt als Bundesminister für Wirtschaft und Energie zurückzutreten.

Bei Ihrer Amtsbekleidung schworen Sie, Schaden vom deutschen Volke abzuwenden. Durch Ihr fanatisches Festhalten an der Energiewende fügen Sie dadurch nicht nur dem deutschen Volk, sondern auch der Wirtschaft Schaden zu. Die Energie- und Heizkosten schnellen in die Höhe und viele Bürger wissen nicht mehr weiter. Eine Welle von Insolvenzen bahnt sich an und viele Firmen erklären den Bankrott.

Ihnen ist Ideologie wichtiger als das Wohl der eigenen Bevölkerung. Treten Sie zurück!«

[Zur Petition geht es HIER]