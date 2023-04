Oxford-Professor: Windräder sind teuer, schaden der Umwelt und sind unnötig

Dr. Allen, der an der Universität Oxford am Institut für Klima- und Atmosphärenwissenschaften arbeitet, sagt, dass Windenergie den Bau von mehr als 3 Millionen Turbinen erfordern würde, um die Energiebedürfnisse der Welt zu decken.

Ein angesehener Wissenschaftler der Universität Oxford erklärte, dass die Nutzung von Windenergie Billionen kostet, die Umwelt zerstört und völlig unnötig ist. Der Physiker und Chemiker Dr. Myles Allen sagt, dass der Fokus auf Windenergie das Energiesystem destabilisieren und langfristig sogar höhere Treibhausgasemissionen verursachen könnte, wie The Daily Sceptic berichtet.

Dr. Allen, der an der Universität Oxford am Institut für Klima- und Atmosphärenwissenschaften arbeitet, sagt, dass Windenergie den Bau von mehr als 3 Millionen Turbinen erfordern würde, um die Energiebedürfnisse der Welt zu decken. Dies würde jedoch Billionen von Dollar kosten und riesige Mengen an Land und Rohstoffen erfordern, die sich negativ auf die Umwelt auswirken würden.

Darüber hinaus weist Dr. Allen darauf hin, dass die Windenergie unzuverlässig und schwierig zu integrieren ist, da sie stark von den Wetterbedingungen abhängt und nicht konstant erzeugt werden kann. Er argumentiert, dass es effektiver wäre, in eine Kombination von Energiequellen wie Kernenergie, Wasserstoff, Biokraftstoffe und Kohlenstoffabscheidung zu investieren.

Dr. Allen betont, dass es wichtig sei, die Herausforderungen des Klimawandels anzugehen, aber dass dies nicht durch die unüberlegte Verwendung von Windenergie geschehen sollte. Stattdessen müsse man einen sorgfältig abgewogenen Ansatz verfolgen, der die besten verfügbaren Technologien nutzt und gleichzeitig die Umweltauswirkungen minimiert.

Die Aussagen von Dr. Allen sind Teil einer wachsenden Debatte über die Vor- und Nachteile von Windenergie und anderen erneuerbaren Energiequellen. Während viele Menschen die Notwendigkeit sehen, sich von fossilen Brennstoffen zu lösen und auf erneuerbare Energiequellen umzusteigen, gibt es auch Bedenken bezüglich der Kosten, Zuverlässigkeit und Umweltauswirkungen von Windenergie und anderen erneuerbaren Energiequellen.