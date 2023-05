Organisation der Vereinten Religionen baut Tempel

Der freimaurerische Traum wird bald Wirklichkeit: Ihre Eine-Welt-Kirche, die seit über 150 Jahren im Entstehen begriffen ist, steht kurz davor, als Organisation der Vereinten Religionen - UR - institutionalisiert zu werden.

Die Organisation der Vereinten Religionen (UR) soll noch in diesem Jahr institutionalisiert werden und damit die freimaurerische Neue Weltordnung ihrem langjährigen Ziel einer Eine-Welt-Kirche einen Schritt näher bringen, wie Catholic Culture berichtet.

Eines der langjährigen Ziele der freimaurerischen Neuen Weltordnung scheint endlich in greifbare Nähe gerückt zu sein: Ihre Eine-Welt-Kirche, die seit über 150 Jahren im Entstehen begriffen ist, steht kurz davor, als Organisation der Vereinten Religionen - UR - institutionalisiert zu werden. An den Einzelheiten arbeiten Bischof William Swing von der Episkopaldiözese Kalifornien, die kommunistische Gorbatschow-Stiftung/USA und einige führende Vertreter der katholischen Kirche über die interreligiöse Organisation Weltkonferenz für Religion und Frieden mit.

Nach der UR-Literatur und den Artikeln von und über Bischof Swing wird die UR im Juni 1997 mit der Ausarbeitung ihrer Satzung ins Leben gerufen. Die Institution soll bis Juni 2000 eingerichtet werden und bis Juni 2005 voll funktionsfähig sein. Sie wird im Presidio, dem ehemaligen Militärstützpunkt in San Francisco, angesiedelt sein.

Dem San Francisco Chronicle 1 zufolge wurden damals »Gebete, Gesänge und Beschwörungsformeln einem Dutzend Gottheiten dargebracht«. Aber den Ton... für die Organisation der Vereinten Religionen gab in Wirklichkeit eine pantheistische Zeremonie an, bei der Kinder aus der ganzen Welt Wasser aus über dreißig so genannten »heiligen Gewässern« in einer »großen Schale der Einheit« mischten, begleitet von einem internationalen Kinderchor, der ein trauriges Klagelied aus der blasphemischen Missa Gaia sang (das erdverehrende Konzert, das ursprünglich von der New Yorker Episkopalkathedrale St. John the Divine in Auftrag gegeben wurde). Gemischt wurde Wasser aus Quellen wie dem. Ganges, dem Amazonas, dem Roten Meer, dem Jordan und Lourdes. Bischof Swing sagte: »So wie diese heiligen Wasser hier zusammenfließen, möge die Stadt, die die Nationen der Welt gegründet hat, die Religionen der Welt zusammenführen.«

Die UR wird nach dem Vorbild der UNO aufgebaut sein, mit einer Generalversammlung, einem Sicherheitsrat und einem Generalsekretär. Laut Bischof Swing wird sie »das Licht der spirituellen Traditionen der Welt [einschließlich Heidentum und Okkultismus] in eine Welt strahlen, die dringend Licht braucht.«

Die UR wird über eine »Value Bank« verfügen, deren Investitionen auf die Lösung von Umwelt-, Bevölkerungs-, Armuts- und Krankheitsproblemen ausgerichtet sind. Das Hauptquartier der Eine-Welt-Kirche wird sich im Presidio, dem ehemaligen Militärstützpunkt in San Francisco, befinden und eine »Halle des Redens, eine Halle des Zuhörens, eine Halle des Handelns, eine Halle der Begegnung« und einen »Themenpark der Weltreligionen« umfassen. Die Finanzierung der UR wird aus »arabischem Geld, jüdischem Geld, christlichem ... und anderen Stiftungen« kommen.