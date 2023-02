Oppositionspolitiker Nawalny meint, Russland werde Krieg verlieren

Der inhaftierte Putin-Gegner und Kreml-Kritiker ist der Ansicht, dass Russland den Krieg verlieren werde und die Verlängerung des Krieges durch Putin nur eine Art letzter Hilferuf sei.

Der russische Oppositions-Politiker Alexej Nawalny behauptet, dass Russland den Krieg so oder so verlieren werde [siehe Bericht »Welt«].

»Die endgültige militärische Niederlage kann zum Preis des Lebens hunderttausender Reservisten noch hinausgezögert werden, letztlich ist sie aber unvermeidlich«, erklärte Nawalny in seiner in Online-Netzwerken veröffentlichten Botschaft an den Westen. »Die Kombination aus Angriffskrieg und Korruption und Inkompetenz der Generäle und schwacher Wirtschaft sowie dem Heldentum und hoher Motivation jener, die sich verteidigen, kann nur zu einer Niederlage führen«, meint Nawalny.

Ob das eine realistische Einschätzung ist? Oder der Versuch, die Stimmung gegen Wladimir Putin anzuheizen? Der Kreml-Kritiker Nawalny macht jedenfalls keinen Hehl aus seine politischen Oppositions-Einstellung.