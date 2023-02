In Moldawien herrscht Ausnahmezustand, während explodierende Preise und Unzufriedenheit in der russischsprachigen Bevölkerung die Opposition dazu bringen, einen Anschluss an Russland zu fordern.

In einem Bericht der Sunday Times wird über die aktuelle Lage in Moldawien berichtet. Der beitrag zeichnet das Bild eines Landes am Rande des Zusammenbruchs steht. Moldawien befindet sich in einer schwierigen Situation mit 30 Prozent Inflation, explodierenden Stromrechnungen und einer Wirtschaftskrise. Ein großer Teil der Bevölkerung leidet unter Armut und Korruption ist weit verbreitet. Im Land herrscht Ausnahmezustand und es hat kürzlich seinen Luftraum komplett geschlossen. Präsidentin Maia Sandu behauptet, Russland habe konkrete Pläne, in das Land einzumarschieren.

Während sich Demonstranten in Chisinau versammeln, gibt es Spaltungen im Land und die Opposition will sich nun mit Russland vereinen. Die Shor-Partei, die zusammen mit der Sozialistischen Partei die Opposition bildet, wird von einigen auf der Gegenseite als organisierte kriminelle Gruppierung und von anderen als russische Agenten bezeichnet. Aber auch viele einfache Leute glauben, dass das Land zu Russland gehören sollte, nicht zuletzt, weil viele in der Sowjetunion tatsächlich besser dran waren als im heutigen Moldawien.

Tatiana Sosova, die als Köchin an einer Schule arbeitet, sagte der Sunday Times, sie erinnere sich an das alte Schulsystem, wo sogar der Sportunterricht für alle kostenlos war. Heute zahlt sie viel Geld, damit ihr Sohn Wasserball spielen kann. »Mein Wunsch ist, dass Russland und Moldawien wieder vereint werden«, sagt sie der Sunday Times.

Ein Abgeordneter der Regierungspartei Moldawiens, Radu Marian, ist nicht beeindruckt, dass die beiden Oppositionsparteien die Wähler jetzt mit Versprechungen engerer Beziehungen zu Russland umwerben: »Es gibt einen Wettbewerb zwischen Shor und den Sozialisten, um Moskaus Nummer eins zu sein. Die Opposition sei keine echte Opposition, sie seien im Grunde russische Agenten«, sagt Marian gegenüber der Sunday Times.

Für Moldawien wäre ein russischer Angriff mit voller Wucht verheerend, aber es gibt auch Hinweise auf die Präsenz westlicher Spezialeinheiten im Land. Die westlichen Bündnisse würden wahrscheinlich eine kleine russische Intervention vom Typ Staatsstreich schwer durchführbar machen, kurz vor einer vollwertigen militärischen Invasion. Für den Westen geht es nun darum, ein russisches Pendant zu einem Staatsstreich zu verhindern, den die USA 2014 in der Ukraine angeheizt haben. Moldawien ist das ärmste Land Europas und hat keine EU- und NATO-Mitgliedschaft. Trotz Moldawiens Ambitionen, der EU beizutreten, muss sich wie bei der Ukraine viel ändern, einschließlich der Verringerung von Kriminalität und Korruption innerhalb der politischen Elite.