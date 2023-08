Obama hat »öfters über Sex mit Männern fantasiert«

Der ehemalige US-Präsident Barack Obama gestand in einem Brief an eine ehemalige Freundin, dass er »über Sex mit Männern fantasiere«. Seit Jahren halten sich Gerüchte über eine angebliche Homosexualität Obamas.

Die kritische Obama-Biographie Rising Star des Pulitzer-Preisträgers David Garrow erschien 2017, nach Obamas Amtszeit, und wurde von Obama-freundlichen Medien weitgehend ignoriert. Nun, da sich abzeichnet, dass die Regierung des demenzkranken Joe Biden von Obama-Getreuen wie Samantha Power und Antony Blinken durchsetzt ist, gerät die Rolle des Ex-Präsidenten wieder in den Fokus.

Dazu zählen jahrelange Gerüchte über eine angebliche Homosexualität des ersten schwarzen Präsidenten in rechten Kreisen, die von den Mainstream-Medien bisher als Verschwörungstheorie abgetan wurden.

Dank eines neuen Interviews von Biograph David Garrow mit David Samuels vom Tablet Magazine erhalten diese Vermutungen neue Nahrung. Laut Garrow habe Barack Obama in Briefen an seine Freundin Alex McNear während seiner Studienzeit am Occidental College 1979-1983 in Los Angeles gestanden, »öfters über Sex mit Männern zu fantasieren.«

Garrow hat über 1000 Zeitzeugen für das Buch Rising Star interviewt, darunter ein 8-stündiges Gespräch mit Barack Obama.

»As Alex mir Briefe von Barack gezeigt hat, war ein Absatz geschwärzt«, so Garrow. »Es geht um Homosexualität«, soll McNear zur Erklärung gesagt haben.

McNear verkaufte die Originale der Liebesbriefe an die Emory University in Atlanta, wo Garrows Kollege Harvey Klehr sie einsehen konnte. »Harvey saß da mit einem Bleistift und hat den Absatz abgeschrieben, in dem Barack Alex schreibt, er fantasiere öfters über Sex mit Männern.«

Es ist der erste Mainstream-taugliche Beleg für jahrelange Gerüchte über eine angebliche Homosexualität Obamas. Der vorbestrafte Betrüger Larry Sinclair hatte in einer Rede vor dem Nationalen Presseklub 2008 behauptet, 1999 Sex und Kokain mit Obama geteilt zu haben, und wurde unmittelbar danach verhaftet. In einem selbstverlegten Buch Barack Obama & Larry Sinclair: Cocaine, Sex, Lies & Murder? 2009 hatte Sinclair behauptet, Obama habe den Mord eines anderen Liebhabers vertuscht.

Damit könnte Barack Obama nicht nur der erste schwarze US-Präsident gewesen sein, sondern auch der erste schwule Präsident. 2012 hatte Newsweek mit einer Obama-Titelstory unter dem Titel »Der erste schwule Präsident« aufgemacht.

Obama hat sich noch nicht dazu geäußert.