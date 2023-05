Kostenpunkt: weit über 600.000 Euro im Monat

NRW will 4-Sterne-Hotel für »Flüchtlinge« anmieten

Das Land NRW will das 4-Sterne-Hotel »Van der Valk« in Gladbeck-Ellinghorst für »Flüchtlinge« anmieten. 620 Plätze soll es geben, dafür zahlt NRW pro Monat über 600.000 Euro; plus Umbaukosten und anderer Nebengeräusche. Das Geld stammt aus dem klammen Geldbeuteln der Steuerzahler.

Foto: trivago

Veröffentlicht: 31.05.2023 - 10:43 Uhr

von Redaktion (mk)

Die schlechteste Adresse für Übernachtungen ist das Van der Valk-Hotel in Gladbeck offensichtlich nicht. Vier Sterne hat das Hotel analog zu den Bestimmungen des deutschen Hotel- und Gaststättengewerbes (Dehoga). Exklusive Suiten werden auf der eigenen Website offeriert und man wirbt mit einer verkehrsgünstigen, aber dennoch ruhig gelegenen Anbindung. Im ganzen Haus steht ein kostenloses WLAN zur Verfügung. Die Zimmer der unterschiedlichsten Kategorien bieten Annehmlichkeiten von der Mittelklasse an aufwärts. Ab 70 Euro ist man pro Nacht im Standardzimmer dabei, 181 Zimmer hat das Hotel sowie ein Restaurant, eine Hotelbar und ein Konferenz-Center mit 13 unterschiedlich großen Veranstaltungsräumen. Dieses deutlich über der Standardklasse liegende Hotel soll nun laut einem Bericht der Bild nach dem Willen der Landesregierung in NRW zu einer Zentrale Unterbringungseinrichtung (ZUE) für 620 »Flüchtlinge« umgestaltet werden. Eine Vertragslaufzeit von zehn(!) Jahren sei in den Verhandlungen der Betreiber-Gesellschaft garantiert worden. Das sind 120 Monate. Pro Monat lässt sich das Land NRW diesen »Spaß« über 600.000 Euro kosten. Multipliziert mit 120 kommt da für den Steuerzahler eine beachtliche Belastung zusammen. Dieser üppige Betrag setzt sich zusammen aus 320.000 Euro Kaltmiete pro Monat, 40.000 Euro Miete für die Einrichtung und das Mobiliar und weitere 245.000 Euro für nicht genauer definierte ominöse »Zusatzdienstleistungen«. Etwaige anfallende Umbaukosten sind in diesen Beträgen noch nicht erfasst, sondern kommen gegebenenfalls noch obendrauf. Nobel gibt es das Land NRW den »Flüchtlingen«, sehr nobel sogar. Die Zahl der wohnungslosen Personen in NRW lag im vergangenen Jahr bei rund 50.000 – die Anstrengungen der dortigen Landesregierung zur Bekämpfung der Wohnungslosigkeit tendiert gegen Null.