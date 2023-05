Niederlande stellen Windräder ab, um Zugvögel zu schützen

Um die Schwärme der Zugvögel zu schützen, haben die Niederlande temporär ihre Windräder abgestellt. Die Schwärme werden sonst bei ihrem Durchflug dezimiert.

Je nach Jahreszeit kreuzen riesige Schwärme von Zugvögeln unsere Breitengrade. Windräder sind für diese Schwärme eine große Gefahr. Das gilt besonders für Offshore-Windkraftwerke.

Wie »n-tv« berichtet, haben die Niederlande nun ein Projekt gestartet, bei dem zeitweise die Windkraftwerke ausgestellt werden, um den Vogelflug nicht zu behindern. Dieses Projekt ist als Test geplant und soll zeigen, inwiefern in Zukunft generell die Windkraftwerke je nach Wetter und Vogelzug temporär ausgestellt werden, um die Schwärme nicht zu dezimieren.

Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass schon länger und immer öfter davor gewarnt wurde, dass sich große Windparks negativ auf die Vogel- und Insektenpopulationen auswirken. Abgesehen davon werden Windräder auch immer ineffektiver, je mehr davon in dichtem Abstand errichtet werden, weil sie sich gegenseitig die Energie wegnehmen. Hinzu kommt, dass sie das Micro-Klima beeinflussen. So regnen Wolken schneller ab und Regionen hinter den Windparks trocknen aus.