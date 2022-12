»Nicht-binärer« Biden-Beamter stahl Schmuck im Wert von 1.700 Dollar

Das regenbogenfarbene T-Shirt-Design des Biden-Beamten half den Behörden, den Fall zu lösen, so der Polizeibericht

Der nicht-binäre Beamte der Biden-Administration, dem bis zu fünf Jahre Gefängnis drohen, weil er angeblich Gepäck in Minnesota gestohlen hat, muss nun bis zu 10 Jahre ins Gefängnis, weil er eine weitere Tasche in Nevada gestohlen hat, wie aus einem Polizeibericht hervorgeht, der Fox News Digital vorliegt, wie Fox News berichtet.

Samuel Brinton - seit Juni stellvertretender stellvertretender Sekretär des Energieministeriums (DOE) für die Entsorgung von abgebrannten Brennelementen und Abfällen - soll am 6. Juli auf dem Harry Reid International Airport in Las Vegas einen Koffer mit einem geschätzten Gesamtwert von 3.670 Dollar gestohlen haben, wie ein Beamter des Las Vegas Metropolitan Police Department (LVMPD) am Mittwoch mitteilte. Die Tasche enthielt Schmuck im Wert von 1.700 Dollar, Kleidung im Wert von 850 Dollar und Make-up im Wert von 500 Dollar.

Der Detektiv schrieb in seinem Bericht, dass eine Frau, die am 6. Juli von Washington, D.C., nach Las Vegas reiste, kurz nach dem Vorfall das Fehlen einer ihrer aufgegebenen Taschen meldete. Die Polizei überprüfte daraufhin die Aufnahmen der Sicherheitskameras und beobachtete, wie ein weißer männlicher Erwachsener, der ein weißes T-Shirt mit einem großen regenbogenfarbenen Atomwaffensymbol trug, Gepäckstücke entnahm, die mit der Beschreibung des Opfers übereinstimmten, bevor er den Flughafen schnell verließ.

Die Polizei stellte die Ermittlungen jedoch ein, nachdem sie die Person, die den Koffer entwendet hatte, nicht identifizieren konnte.

Nachdem jedoch am 29. November Medienberichte über Brintons angeblichen Diebstahl auf einem Flughafen in Minnesota aufgetaucht waren, nahmen die Ermittler den Fall wieder auf, da die Beschreibung des Verdächtigen auf Brinton passte. Der Beamte, der den Fall vor Monaten abgeschlossen hatte, erkannte Brinton "sofort" als den Verdächtigen in diesem Fall wieder, als er die Nachrichtenartikel sah.

Die Polizei konnte daraufhin bestätigen, dass Brinton am 6. Juli mit demselben Flug nach Las Vegas gereist war wie das Opfer, und fand einen Instagram-Post, auf dem Brinton ein Selfie mit demselben regenbogenfarbenen Atomsymbol-Shirt postete.

»Brinton zeigte mehrere Anzeichen von abnormalem Verhalten, während er das Gepäck des Opfers an sich nahm. Dies sind Hinweise, die Verdächtige typischerweise geben, wenn sie einen Gepäckdiebstahl begehen«, schrieb der LVMPD-Detektiv in dem Bericht. »Insbesondere nahm Brinton das Gepäck des Opfers vom Karussell und untersuchte den Anhänger.«

»Dann stellte er es wieder auf das Karussell und schaute in alle Richtungen nach jemandem, der ihn beobachten oder sich ihm nähern könnte«, heißt es weiter. »Er nahm es wieder vom Karussell und zeigte dasselbe Verhalten, indem er sich umschaute, bevor er es schnell wieder mitnahm. Da Brinton nur ein Gepäckstück aufgegeben hatte, das er bereits vom Gepäckband genommen hatte, gab es keinen Grund, weitere Gepäckstücke zu untersuchen und an sich zu nehmen.«

Die Erklärung kam zu dem Schluss, dass ein hinreichender Verdacht besteht, dass Brinton einen schweren Diebstahl mit der Absicht begangen hat, den Eigentümer dauerhaft eines Gegenstands im Wert von 3.670 Dollar zu berauben. In Nevada gilt schwerer Diebstahl von Gegenständen im Wert von mehr als 3.500 Dollar als Verbrechen der Kategorie B und wird mit bis zu 10 Jahren Gefängnis und einer Geldstrafe von bis zu 10.000 Dollar geahndet.

Brinton soll noch in diesem Monat vor einem Gericht in Minnesota erscheinen, um sich wegen eines ähnlichen Vorfalls im September am Flughafen Minneapolis St. Paul (MSP) zu verantworten. Die Polizei beschuldigte Brinton, am 16. September einen Koffer im Wert von 2.325 Dollar von einem MSP-Gepäckband gestohlen zu haben, wie aus einer am 26. Oktober eingereichten Strafanzeige hervorgeht.