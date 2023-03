Neues Video zeigt: Der »Q-Anon-Schamane« forderte Demonstranten auf heimzugehen

Ein neu veröffentlichtes Video des sogenannten »Q-Anon-Schamanen« Jacob Chansley, dem berühmtesten Gesicht des »Sturms auf das Kapitol« am 6. Januar, zeigt, wie Chansley einen Tweet von Donald Trump vorlas, der die Demonstranten aufforderte, »friedlich zu bleiben« und »heimzugehen.« Chansley sitzt seit 2 Jahren scheinbar zu Unrecht im Gefängnis.

»Donald Trump hat uns alle gebeten, nach Hause zu gehen!« rief Chansley am 6. Januar zu den Demonstranten, wie neues Filmmaterial enthüllt. »Wir haben unseren Standpunkt klar gemacht. Donald Trump hat uns gebeten, jetzt nach Hause zu gehen. Was werden wir also machen? Wir werden auf unseren Präsidenten hören. Wir werden tun, was er sagt. Wir werden nach Hause gehen«, sagte Chansley. »Lasst uns heimgehen, Leute.«



Chansley liest dann den Tweet von Präsident Donald Trump vor: »Ich bitte alle am US-Kapitol, friedlich zu bleiben. Keine Gewalt! Denkt daran, wir sind die Partei von Recht und Ordnung. Respektiert unsere Polizisten und Männer und Frauen in Uniform.«



Nachdem das entlastende Filmmaterial aufgetaucht war, twitterte Elon Musk »Freiheit für Jacob Chansley«.



»Ich bin kein Trump-Anhänger, aber ich glaube an Gerechtigkeit«, so Musk. »Chansley wurde in den Medien fälschlicherweise als Gewaltverbrecher dargestellt, der versucht hätte, die Regierung zu stürzen und der zu Gewalt aufrief. Aber jetzt sehen wir, wie er die Menschen dazu aufruft, friedlich zu sein und nach Hause zu gehen. Ein anderes Video zeigt ihn, wie er ruhig und von Beamten eskortiert durchs Kapitol geht und sich dann bei den Beamten bedankt«, schrieb Musk.

Chansley wurde zu 41 Monaten Haft verurteilt und sitzt seit 2 Jahren scheinbar zu Unrecht im Gefängnis.