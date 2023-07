Neue Panikmache: Presse und Lauterbach verbreiten Hitze-Panik

Lauterbach twittert von seiner Italienreise, dass der Süden Europas wegen des Klimawandels bald nicht mehr als Urlaubsgebiet geeignet sei.

Was haben unser Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und die deutschen Mainstream-Medien gemeinsam? Sie versteifen sich auf ein Dauerthema, das sie bis zur Panikmache ausweiden.

Die Corona-Krise war das Exempel dafür, was passiert, wenn die Presse und der Gesundheitsminister Hand in Hand Panik verbreiten und gegen anderen Meinungen wettern.

Nun sind es die angeblichen Hitzewellen und der Klimawandel. Wohin wir uns auch wenden, von allen Kanälen und Blättern hallt das Geschrei über die Sommerhitze, die ein Vorzeichen des Klimawandels sein soll, ganz so, als hätte es zuvor keine heißen Sommer gegeben.

Ganz vergessen scheint da schon der Dürresommer 1947, der heißeste deutsche Sommer des 20. Jahrhunderts [siehe Berichte HIER, HIER und HIER]. Damals waren viele große deutsche Flüsse fast ausgetrocknet. Die Bauen fuhren massive Missernten ein.

Nun jedenfalls sind die deutschen Medien im Dauermodus mit der Sommerhitze und dem Klimawandel beschäftigt. Damit schlagen sie zwei Fliegen mit einer Klatsche. Zum einen wollen die Sommerlücke füllen, die sich ergibt, wenn alle wichtigen Entscheidungsträger des Landes in der Sommerpause sind. Zum anderen will man damit Stimmung gegen alle Klimakrisenskeptiker und vor allem auch gegen die AfD machen, weil sie gegen die grüne Habeck'sche Energie- und Heizungswende ist.

Lauterbach bläst schon seit Monaten in dieses Horn. Weil Corona kein Dauerthema mehr ist, nutzt Lauterbach das Hitze-Thema, um in den Schlagzeilen zu bleiben. Dabei wird jede Form der Panikmache ausgereizt.

Jetzt berichtet er von seiner Italienreise via Soziale Medien [siehe Bericht »Kölner Stadt-Anzeiger«]:

»Heute in Bologna Italien eingetroffen, jetzt geht es in die Toskana«, schrieb Lauterbach auf Twitter. »Die Hitzewelle ist spektakulär hier«. Und: »Wenn es so weiter geht, werden diese Urlaubsziele langfristig keine Zukunft haben. Der Klimawandel zerstört den Süden Europas. Eine Ära geht zu Ende.«