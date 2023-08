Neue deutsche Unpünktlichkeiten

In Duisburg versuchen sich das Amt für Rechnungswesen und Steuern, das Amt für Soziales, die Familienkasse, die Bundesagentur für Arbeit und die Ausländerbehörde an einer gemeinsamen konzertierten Aktion gegen Sozialbetrug. In einem von Inländern vollständig befreiten Wohnkomplex. Die polizeilich abgesicherte Karawane verlässt, nachdem die installierten abhörsicheren Faxgeräte den Ortstermin ausgespuckt hatten, im Morgengrauen ihre Amts- und Behördenstuben, setzt sich koordiniert in Bewegung, trifft aber auf mehrere unglückliche Umstände. Zunächst gerät man unversehens in den Verkehr offenbar verbliebener Wertschöpfender und dann kommt auch noch Pech dazu. Regen! Ausgerechnet das erste der begleitenden Polizeifahrzeuge muss bremsen, worauf die innere Sicherheit nicht mehr gewährleistet ist und insgesamt fünf (!) Einsatzwagen zu einem Blechknäuel verschmelzen. Ein selbstverständlich berufsgenossenschaftlich abgesicherter Wegeunfall, der über die bereits bekannten kognitiven Personenschäden hinaus keine ernsthaften Folgen hatte. Lediglich der pünktliche Beginn der Maßnahme fiel dem Vorfall zum Opfer.