NATO-Kriegspläne veröffentlicht: Schweden sollen zuerst »ran« müssen

05.01.2023 - 12:02

Mein lieber Schwede. Da wird schon Kriegsmaterial in den Baltenländern gebunkert und der Schwede brauch nur noch zugreifen, damit er die Russen vernichtet. Ich lach mich kaputt.

Die Schweden sind trotz neuer Regierung genau so am Arsch wie Dummland. Dieser ganze sogenannte Wertewesten ist nur noch auf Krieg aus und die vollkommen verblödete Bevölkerung vor allem in Mitteleuropa läuft diesen Kriegsgeilen Honks wie Zombies hinterher und jubelt.