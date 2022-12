Namibia bietet deutschen »Strompreisflüchtlingen« besonderes Aufenthaltsrecht an

Die namibische Regierung bietet Deutschen für die momentane kalte Jahreszeit ein sechsmonatiges Aufenthaltsrecht an, um den hohen Strom- und Energiepreisen hierzulande zu entfliehen. Namibia habe viel Platz für deutsche Flüchtlinge, sagt Präsident Hage Gottfried Geingob.

Kein Scherz: Namibia, eine ehemalige deutsche Kolonie im Südwesten Afrikas, will den Deutschen helfen, die die ständig steigenden Lebenshaltungskosten satt haben. Bundespräsident Hage Gottfried Geingob empfing diese Woche Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Dann erklärte er, Namibia habe viel Platz für deutsche Flüchtlinge. Das afrikanische Land hat ein neues Visum speziell für deutsche Staatsbürger eingeführt, denen nun angeboten wird, bis zu sechs Monate ohne irgendwelche Einschränkungen in Namibia zu leben. Dort sollen die Deutschen diesen Winter bei vernünftigen Lebenshaltungskosten und schönem Wetter sich erholen, entspannen oder auch arbeiten können; je nach eigenem Gusto.

»Ihr Deutschen seid uns herzlich willkommen!« sagt Nangula Uuandja, Chef des Namibian Investment Promotion and Development Board, zu Bild. »Namibia wird gemeinhin als Deutschlands kleine Schwester bezeichnet. Wir haben Städte, die wie deutsche Städte aussehen. Dies ist Ihre zweite Heimat, ein Stück Deutschland in Afrika. Wir haben deutsche Architektur, deutsche Straßennamen und sogar eine deutsche Autobahn! Deutsch sei eine unserer Sprachen«, fährt er fort.

Die ehemalige deutsche Kolonie bewahrt noch viel von ihrem deutschen Erbe, darunter eine deutschsprachige Tageszeitung und zwei deutschsprachige Radiosender. An vielen Schulen wird nach wie vor Deutsch unterrichtet. Das Land feiert traditionelle deutsche Feiertage wie das Oktoberfest und veranstaltet jedes Jahr typisch deutsche Partys in der Hauptstadt Windhoek. Bis zu 15.000 Deutsche leben als Nachkommen ehemaliger Siedler im Land.

»Sie können hier im Winter wohnen und arbeiten, Sie müssen keine hohen Heizkosten wie in Deutschland fürchten!« sagt Uuandja zu Bild. »Unser Präsident will mehr Deutsche willkommen heißen!« Er fügt hinzu und versichert, dass in Namibia anders als in Deutschland in den kommenden Monaten keine Stromausfälle zu befürchten seien. »Wir haben immer Strom!« behauptet Nangula Uuandja.

Längst hat Namibia die kurze Phase der Spannungen zwischen der schwarzen und weißen Bevölkerung, wie sie in der Anfangszeit des Jahrtausends entstanden waren, überstanden. Längst haben sich die jeweils aktuellen Regierungen des Landes auf ihre deutschen Wurzeln, das deutsche Kulturgut und die deutsche DNA in ihrem Leben besonnen. Zum Vorteil aller im Land lebenden Menschen.

Flüge nach Windhoek und zurück gibt es ab Frankfurt am Main schon für rund 800 Euro.