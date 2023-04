Nach Trans-Werbung: US-Brauerei verliert 6 Milliarden Dollar

Bis zu 40% Umsatzeinbruch: Bars in verschiedenen Teilen der USA berichten von einem Rückgang des Absatzes von Bud Light und anderen Anheuser-Busch-Getränken.

Die Aktien von Anheuser-Busch haben nach der Ankündigung einer Werbepartnerschaft mit der transsexuellen Social-Media-Berühmtheit Dylan Mulvaney mehr als 6 Milliarden Dollar an Marktwert verloren, wie Breitbart berichtet.

Mulvaney, ein biologischer Mann der sich als Frau ausgibt, ist der neueste Werbeträger für Bud Light und wurde mit einer limitierten Dose mit seinem Gesicht geehrt. Die Partnerschaft hat jedoch zu einer landesweiten Gegenreaktion geführt, mit erheblichen Umsatzeinbußen für die Biermarke in mehreren Bundesstaaten.

Bars in verschiedenen Teilen der USA berichten von einem Rückgang des Absatzes von Bud Light und anderen Anheuser-Busch-Getränken. In einer Bar in Missouri soll der Absatz um etwa 40 Prozent gesunken sein, während in einer Bar im New Yorker Stadtteil Hell’s Kitchen, in dem viele Schwule leben, der Absatz von Bud Light sogar um 70 Prozent zurückgegangen sein soll. Berichten zufolge sind auch Vertriebshändler von Anheuser-Busch im amerikanischen Kernland und im Süden der USA verängstigt angesichts der öffentlichen Reaktion auf die Kampagne von Dylan Mulvaney.

Alissa Heinerscheid, Vizepräsidentin der Marketingabteilung von Bud Light, erklärte in einem Video, dass Bud Light zuvor für einen bestimmten humorvollen Stil gestanden habe, der nun mit einem anderen Ansatz überdacht werde. Die Werbepartnerschaft mit Dylan Mulvaney scheint jedoch nicht gut von der Öffentlichkeit angenommen worden zu sein, und der Marktwert von Anheuser-Busch hat infolgedessen erheblich gelitten.