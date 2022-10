Moskau will Friedensgespräche mit den USA

Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

12.10.2022 - 12:48

Selenski will den totalen Krieg. Er ist gegen alles, was Frieden mit Russland schaffen könnte.Und das Treffen mit Putin ! Der greise Biden ist so down wie damals der alte Hindenburgh, was soll dabei rauskommen; eine Weltkatastrophe ! Sollten die USA nicht nachgeben, wird es zu einem nuklearen Krieg kommen. Um Euopa zu retten, müssen Biden und Selnski abgelöst werden. Aber wenn ich diese süffisante und saudumme Regierung hier sehe, wird das deutsche Volk weiterhin vor dem Ämi kriechen müssen.Wenn die Balkanländer sich von dieser Politik aus Brüssel abwenden, dann Hurra ! Dann kann der Suppenknochen in Brüssel die Koffer packen.