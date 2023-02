Montagsdemonstrationen = Friedensdemonstrationen

Die regierugnskritischen Montagsdemonstrationen gegen die Berliner Ampel gehen in diesem Land unvermindert weiter. Zwar liegt Lauterbachs Corona-Propaganda derzeit wohl in den letzten Zuckungen, statt seiner führen jetzt aber die Kriegshetzer und militärischen Analphabeten das große Wort.

Ohne die Ausdauer der Montagsdemonstranten, die über die ganzen Monate und Jahre nicht darin nachgelassen haben, den völlig falschen Weg der bunten Regierung bezüglich des Umgangs mit Covid-19 anzuprangern, hätten das »Ein-Mann-Panik-Orchester« (Zitat eines deutschen Comedians) Lauterbach und seine Spießgesellen die Bürger im Land wohl noch weiterhin in einer Corona-Zwangsjacke gehalten. Der stete Tropfen hat den Stein gehöhlt, die Corona-Propagandisten befinden sich allerorts auf dem Rückzug. Der Tierarzt hat die Brocken beim RKI hingeschmissen, von »Dr. Osten« hört und sieht man auch nichts mehr und Lanz kann das in seinem Studio für Lauterbach eingerichtete möblierte Zimmer jetzt neu vermieten.

Unabhängig von diesem Erfolg sind die regierungskritischen Montagsdemonstrationen heute noch mindestens genau so wichtig, vielleicht sogar noch wichtiger als zuvor. Die militärischen Analphabeten in der bunten Regierung sind dabei, das Land in einen Krieg zu hetzen. Wehrdienstverweigerer und Ausgemusterte rüsten nicht nur verbal auf, sondern entsenden deutsches Kriegsgerät und ganze Waffensysteme in einen Krieg gegen Russland, ohne sich Gedanken über die Folgen zu machen.

Dagegen MUSS das Volk aufbegehren. Von deutschem Boden darf nie wieder Krieg ausgehen und mit deutschen Waffen darf nie wieder ein Krieg geführt werden. Dagegen verstößt die bunte Regierung massiv, das darf nicht hingenommen werden.

Weil der Mainstream diese Friedensbewegung und Friedensmärsche verschweigt, geben wir diesen Bürgern ein Portal. Hier finden sich Termine und Orte von Veranstaltungen, die sich gegen den Krieg und für den Frieden aussprechen: https://t.me/Demotermine