Militärexperte: Neokonservative Aktionen in der Ukraine verursachen »schreckliche« Schäden

Ein pensionierter US-Oberst, Douglas Macgregor, hat die neokonservative Politik der Biden-Regierung kritisiert und behauptet, dass deren Aktionen in der Ukraine zu erheblichen Schäden geführt, das russische Militär gestärkt und das Risiko eines möglichen Atomkonflikts erhöht haben.

Laut einer Einschätzung von Oberst a.D. Douglas Macgregor haben die Neokonservativen in der Biden-Administration »schrecklichen« Schaden in der Ukraine angerichtet, das russische Militär über die Macht der USA hinaus gestärkt, die Welt durch einen potenziellen nuklearen Schlagabtausch gefährdet und »die Zerstörung unserer ganzen [amerikanischen] Republik« gefördert, wie LifeSiteNews berichtet.

»Was wir getan haben, ist nach hinten losgegangen«, sagte der dekorierte Kriegsveteran zu Tucker Carlson über den Stellvertreterkrieg der USA gegen Russland in der Ukraine.

Am Montagabend stellte Carlson auf Twitter eine neue Folge von Tucker vor, in der er betonte, dass »so ziemlich alles«, was die Mainstream-Medien »über den Krieg in der Ukraine berichtet haben, eine Lüge ist.« Dazu gehören auch Berichte, die besagen, dass das russische Militär schwach ist und den Krieg gegen die Ukraine, die eine »Demokratie« ist, verliert.

»Nichts davon ist wahr. Jede Behauptung ist falsch«, fuhr er fort. »Die ukrainische Armee gewinnt nicht. Im Gegenteil, sie verliert schwer. Die Ukraine wird zerstört. Ihre Bevölkerung wird in einseitigen Schlachten mit einem technologisch überlegenen Feind abgeschlachtet oder zu Millionen als Flüchtlinge in den Rest der Welt verstreut. Der Ukraine gehen die Soldaten aus.«

Daraus schloss er, dass das US-Militär gezwungen sein wird, in Osteuropa einzugreifen und Russland direkt zu bekämpfen - ein Krieg, den die USA laut Macgregor nicht gewinnen können.

»Die ukrainischen Streitkräfte werden vor den Russen weggefegt.«

Der Militärwissenschaftler und Autor beschrieb den aktuellen Stand des Ukraine-Krieges und berichtete, dass die »Lügen, die in den letzten 18 Monaten von der Regierung und den Medien erzählt wurden«, »in sich zusammenfallen, weil das, was auf dem Schlachtfeld passiert, entsetzlich ist.« Wahrscheinlich handelt es sich um »400.000 ukrainische Männer, die im Kampf getötet wurden«, darunter »mindestens 40.000 Tote« bei der »angeblichen Gegenoffensive, die das Schlachtfeld säubern sollte.«

Ohne angeben zu können, wie viele Männer verwundet wurden, schätzt Macgregor mit einiger Sicherheit, dass »40 bis 50 Tausend Soldaten amputiert sind«.

Darüber hinaus ergeben sich ukrainische Soldaten auf der Ebene der Züge den Russen, »nicht weil sie nicht kämpfen wollen, sondern weil sie nicht mehr kämpfen können«, was auf die hohe Zahl der Verwundeten zurückzuführen ist. Und »die Russen haben die ukrainischen Soldaten von Anfang an immer sehr fair und sehr sanft behandelt«, sagte er. »Sie wissen also, dass sie nicht missbraucht oder schlecht behandelt werden.«

Obwohl er zugab, dass die russischen Opferzahlen schwieriger zu ermitteln sind, schätzte der pensionierte Oberst »40 bis 50 Tausend Gefallene und vielleicht weitere 40 bis 50 Tausend Verwundete.« Das Verhältnis von 1 zu 8 bezeichnete Carlson als »grotesk«.

Westliche Intervention hätte »verheerende« Folgen für die USA und die NATO, »weil wir nicht bereit sind, die Russen zu bekämpfen.

»Anstatt zuzugeben, dass es sich um eine schreckliche Tragödie handelt, die aus humanitären Gründen beendet werden sollte, werden wir weitermachen«, sagte er. »Und das bringt die Russen in die unglückliche Lage, weiter nach Westen zu marschieren«, eventuell sogar bis zur Grenze zu Polen.

Macgregor führte weiter aus, dass »[Präsident Wladimir] Putin und seine Berater nie an einem Krieg mit der NATO oder den Vereinigten Staaten interessiert waren. Deshalb haben sie sich schrittweise vorwärts bewegt, über einen langen Zeitraum defensive Operationen durchgeführt, um die Streitkräfte aufzubauen, und dann weiter offensiv operiert.«

Der Oberst der Armee, der seine Doktorarbeit über ein Thema im Zusammenhang mit dem russischen Militär geschrieben hat, erklärte, Putin habe die Möglichkeit einer Intervention der USA und der NATO in der Westukraine vorweggenommen.

Sollte dies geschehen, »werden die Russen bereit sein«, so Macgregor. »Und die Folgen für uns und die NATO werden verheerend sein, weil wir nicht bereit sind, gegen die Russen zu kämpfen«, was er als »stetigen, ununterbrochenen Rückgang der Disziplin, die Soldaten zum Kämpfen bringt« bezeichnete.

»Das Klügste, was wir tun können, ist, diesen Krieg zu beenden,« fügte er hinzu.