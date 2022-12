Migrationsgründige Autofahrer verprügeln Selbstklebende

Am vergangenen Montag hatten sich in Berlin wieder einige Selbstklebende auf wichtige Straßen »gebappt«. Natürlich zur Hauptverkehrszeit. Es kam, wie es irgendwann kommen musste: unter den blockierten Autofahrern waren auch einige mit Migrationshintergrund. Die fanden die Selbstklebeaktion gar nicht witzig und lösten das Problem auf ihre Art. Aber ohne Messer!

Es war nur eine Frage der Zeit, bis sich die Selbstklebenden in Berlin einmal den falschen Zeitpunkt und den falschen Ort für ihre nervigen und verbrecherischen Attacken aussuchen würden. Am vergangenen Montag war es soweit. Mehrere Gruppen von »Klebe-Maxe« und seinen Genossen bappten sich im Westen und Südwesten der Stadt auf Hauptverkehrsstraßen fest - selbstverständlich zur Hauptverkehrzeit. Es kam zu Staus, der Autoverkehr kam zum Erliegen.

Die meisten der betroffenen Autofahrer begrenzten sich bei ihren Missfallenskundgebungen ob der Aktion auf das, was viele hierzulande ganz hervorragend können: Mund aufreißen, lautstark meckern aber nichts zur Lösung beitragen oder gar Abhilfe schaffen. Eigenständig tätig werden ist nicht so deren Ding. Die meisten »Sofa-Revolutionäre« scheitern spätestens dann, wenn sie sich selbt bewegen müssten, um etwas zu verändern.

Mit dieser Haltung haben die Selbstklebenden offenbar auch spekuliert, haben sich dieses Mal aber verkalkuliert. Unter den blockierten Autofahren waren nämlich auch einige mit Migrationshintergrund und deren Humor scheint eine andere Ausrichtung zu haben. Jedenfalls gingen gleich mehrer von ihnen auf die Verklebten zu - in einem Video (leider in der Zwischenzeit zumindest temporär vom Netz) war klar der Ausruf zu hören »Jetzt gibt's auf die Schnauze!« - und drückten ihr Missfallen in Form einiger kräftiger Ohrfeigen, Backpfeifen oder auch Maulschellen aus.

Die sich selbst auf den Leim gegangenen der »Letzten (De-)Generation« waren handlungsunfähig, die anderen blockierten Autofahrer unterließen jedwedes Einschreiten und die Polizei war noch nicht vor Ort, so dass die Geohrfeigten dumm aus der Wäsche schauten und die Ohrfeigenden sich nach getaner »Arbeit« unbehelligt zurückziehen konnten.