Messerangriff auf Mädchen einer evangelischen Schule in Berlin

Wolfram 04.05.2023 - 12:58 Erinnere mich noch sehr genau, wie ein pervers antanzender Migrant aus der Halbmondkultur von ein paar Männern in Chemnitz verscheucht wurde.



Da plärrte die ganze etablierte deutsche Politik- und Medienlandschaft unisono: "Rassismus", "Ausländerfeindlichkeit", "nazi" usw.. Da flog der Chef des Verfassungsschutze gleich raus. Und ein anarchistisches linksradikales Konzert "Wir sind mehr" wurde initiiert !!! Wow !!! - wegen eines weggescheuchten migrativen Antänzers aus der Halbmond-Kultur !!! Ein politisches und mediales Beben !!!



Heute überfallen migrative Jugendbanden im ganzen land tagtäglich einzelne deutsche Jugendliche (meist Jungen) , plündern die aus, schlagen die zusammen oder stechen ihre wertlosen Opfer ab - und gar kein Aufschrei aus Politik und Medien !!!



Das ist unverhältnismäßig unfair und vollkommen ungerecht !!!



Aus ideologischen Gründen wird hier seit Herbst 2015 das Meiste vertuscht und verschwiegen, wenn es um Migrantengewalt geht. Hat der kriminelle Migrant aus der gewaltaffinen Halbmondkultur schon einen deutschen Pass, wird er sehr gern sofort als "Deutscher" bezeichnet - so auch zu den Silvester-Unruhen in Berlin und vielen anderen deutschen Städte - exorbitante, listigste, respektloseste Gewaltorgien gegen Polizei, Feuerwehr und Sanitätsdienste, besser gesagt !!!



Da wundern sich die links-populistischen, ideologisch gehirngewaschenen Reporter, dass sie in vielen Landesteilen einfach unerwünscht sind !!! - So blöde kann man doch gar nicht sein !!!



Oder meinen die Medienmacher denn allen Ernstes, das ganze deutsche Volk lasse sich ideologisch umerziehen und in deren Sinn manipulieren ???



Gerade in Ostdeutschland haben die Bürger die Nase voll von Halbwahrheiten und Vertuschungen !!!



Noch etwas Ultrapeinliches zu den Berichten über die Silvester-Krawalle:



NTV und WELT- u. BILD-TV sendeten unfrisierte / ungeschönte Bilder von den Attacken durch Migranten aus der Halbmondkultur - alle Gewalttäter mit schwarzem Schopf und südländischem Teint.



Doch das ZDF legte einen Schleier über die Täter und sprach von einem Drittel "Deutscher", während ein Feuerwerker von ausschließlich Tätern mit Migrationshintergrund sprach, was die ARD rotzfrech wegschnitt !!!



"Eine halbe Wahrheit

ist eine ganze Lüge"



(Volksweisheit)



Durch diese miesen, links-populistischen, islamophilen Manipulations-Tricks haben die Öffentlich Rechtlichen bei den TV.-Zuschauern eine Menge Vertrauen verspielt - und es geht so munter weiter !!!

Patriot 04.05.2023 - 12:50 Und was macht die Babsie Slovik?

War sie schon am Tatort?

Hat sie den entsetzten Eltern Trost gespendet?

Hat sie den Täter, seine Herkunft bzw. Einbürgerung dem Volk erläutert?

Mehrfachtäter unterhalb des Berliner Überwachungsschirm? Ja?

Und was macht der frischgebackene grün-christliche Bürgermeister?



Ich sage es euch: Sie sind alle bei Patty Schlesinger auf Kosten des RBB Champagner saufen. Warum laufen diese Gören auch auf dem Schulhof herum. Selber schuld.

Maria 04.05.2023 - 12:07 Es ist noch nicht so lange her , da wurden zwei Schülerinnen völlig sinnlos auf dem Schulweg

niedergestochen, zwei Jugendliche in einem Zug etc.



Was steht es mit der Sicherheitslage in dem Land in dem wir "gut und gerne leben" ?

Wir sind alte Weißbrote 04.05.2023 - 11:55 Waren DIESE Opfer eventuell mal eine wenigstens klitzekurze Meldung in der Haupt-Tagesschau am Mittwoch wert? Welch abstruser Gedanke! Es waren schließlich keine muslimischen Opfer, und der Mordversuch kam nicht von "rechts". Also Deckel drüber, wie immer in diesem Zusammenhang.