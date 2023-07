Panikmache und Propaganda im Fernsehen: Unseriöse Wetterberichte

Mainstream-Medien sorgen mit Manipulation für Klima-Hitze-Hysterie

Foto: Screenshot Servus TV

Veröffentlicht: 26.07.2023 - 10:34 Uhr

von Redaktion (an)

[Siehe hierzu kritischen Bericht auf Servus TV HIER] Die Mainstream-Medien, großen Zeitungen und vor allem das Fernsehen überschlagen sich mit unseriösen Meldungen und Schlagzeilen zur Sommerhitze. Dabei wird dramatisiert und manipuliert. Das fängt schon bei der Gestaltung der Wetterkarten an. Alles wird glutrot gekennzeichnet. Doch es werden auch komplett falsche Daten übernommen. Um Temperaturen zu vergleichen und ihre Entwicklungen analysieren zu können, muss immer dieselbe Methode angewandt werden: Temperaturen werden im Schatten und in zwei Metern Höhe gemessen, üblicherweise in einem Wetterhäuschen. Das ist bei der Medien-Berichterstattung mitnichten der Fall. Es werden dort dramatische Daten herausgepickt. So hat die Europäische Raumfahrtbehörde ESA Daten herausgegeben, die auf anderen Messdaten basieren. Die Viele Mainstream-Medien haben die Daten übernommen, ohne zu erklären, dass es sich um völlig andere Parameter handelt. Denn die ESA hat die Temperaturen nur 5 cm über dem Boden gemessen. Doch die Boden-Temperaturen sind stets völlig anders als die in zwei Metern Höhe gemessenen, besonders wenn der Untergrund Sand, dunkler Stein oder Asphalt ist. Der Medienforscher Prof. Dr. Norbert Bolz erklärt: »Man will ja gar nicht objektiv berichten. Sondern man will die Leute in Angst und Schrecken versetzen. Damit sie eine Politik über sich ergehen lassen, die sie bei klarem Verstand niemals gutheißen würden.«