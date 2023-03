Macrons Rentenreform treibt Franzosen auf die Straße

In Frankreich wird heute das Parlament über die Erhöhung des Rentenalters auf 64 entscheiden. Macron will sein Gesetz heute im Parlament gegen den Protest von Millionen Franzosen durchdrücken.

Heute stimmt das französische Parlament über die von Macron geplante Rentenreform ab. Seinem Willen zufolge sollen die Franzosen zwei Jahre länger arbeiten, bevor sie in den Ruhestand gehen können. Staat wie bisher mit 62 Jahren sollen sie dann erst mit 64 das ruhegehaltsfähige Alter erreichen.

Macrons Gesetzesinitiative hat die Franzosen in Millionenzahl auf die Straßen getrieben. Allein in den Metropolen wie Paris, Marseille oder Lyon gingen zeitgleich hunderttausende auf die Straßen und legten das Land in vielen Teilen lahm. Eine breite Front von Gewerkschaften aus dem politisch linken Flügel bis hin zu Bürgerinitiativen aus dem konservativen Lager machten Front gegen Macrons Pläne.

Macron braucht für die Durchsetzung seiner Reform bei der heutigen Abstimmung allerdings auch die Unterstützung der konservativen Parteien. Die aber ist mehr als nur fraglich. Ohnehin hat sich Macron in der jüngeren Vergangenheit bei den anderen in den französischen Parlamenten vertretenen Parteien wenig Freunde gemacht. Ihm wird eine gewisse Hochnäsigkeit und Abgehobenheit vor allem gegenüber den wirklichen Belangen der Bevölkerung zugeschrieben. Daher gehen Beobachter davon aus, dass die Nationalversammlung, wo seine Partei – anders als im Senat - keine parlamentarische Mehrheit zustande bekommt – seine Reform durchfallen lässt.

Kleines Schmankerl am Rande: die Franzosen legen mit ihren Protesten das Land lahm, weil sie zukünftig bis 64 Jahre arbeiten sollen. In Deutschland wurde das Renteneintrittsalter auf 67 Jahre erhöht – und die Bevölkerung hat das stillschweigend hingenommen.