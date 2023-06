Los Angeles: Armenische Väter schlagen Antifa-Angriff zurück

Armenisch-stämmige Eltern haben bei einer Schulratssitzung in Glendale, Los Angeles gegen die Trans-Indoktrinierung ihrer Grundschulkinder im Rahen von »Pride Month« protestiert. Als sie von radikalen »Anti«-Faschisten angegriffen wurden, schlugen die armenischen Väter zurück.

Drei Menschen wurden am Dienstag, 6.6. in Glendale verhaftet. Linksradikale »Anti«-Faschisten hatten versucht, die Demonstrationen armenischer Eltern gegen LGBTQI-Indoktrinierung in der Grundschule zu stören.

»Es geht nicht gegen die LGBTQ-Gemeinde, sondern gegen den Schulbezirk von Los Angeles«, sagte eine Mutter im Interview.

In North Hollywood im traditionell sehr links-progressiven Los Angeles demonstrierten Eltern ebenfalls gegen die Frühsexualisierung ihrer Kinder im Rahmen von »Pride Month«.

In Mongomery County, Maryland, protestierten muslimische Familien gegen die Frühsexualisierung ihrer Grundschulkinder im Rahmen von »Pride Month«.