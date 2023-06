Linksextreme Banken zwingen die US-Geschäftswelt auf die »woke« Linie

Politisch korrekte Regierungsführung hat dazu geführt, dass Unternehmen wie Anheuser-Busch, Target und SAS Einnahmen in Milliardenhöhe verloren haben und in einigen Fällen vom Bankrott bedroht sind. Dahinter stehen politische Forderungen linker Kapitalmanager.

Während eines Auftritts in der Sendung »Jesse Watters Primetime« von Fox News erklärte Anson Frericks, der kürzlich in die Führung des Brauereikonzerns Anheuser-Busch eingetreten ist, dass das Unternehmen hinter den Kulissen unter dem Druck des riesigen New Yorker Vermögensverwalters BlackRock gestanden habe der etwa gleichwertige Finanzriese Vanguard. Laut Frericks hatten die Unternehmen die Durchsetzung politischer Korrektheit innerhalb des Unternehmens gefordert, was zu kontroversen Marketingkampagnen führte, die landesweite Boykotte seitens der konservativeren Kunden auslösten.

Insbesondere die unglückliche Bud-Light-Kampagne mit dem Transgender-Influencer Dylan Mulvaney sei ein Beispiel für die unglücklichen Folgen dieses finanziellen Drucks, so der ehemalige Anheuser-Busch-Manager. Der Bierabsatz brach nach dem politisch korrekten Werbe-Coup ein: ein erwachsener Mann hatte sich in dem Spot als kleines Mädchen identifizieren müssen.

BlackRock, Vanguard und ein ähnliches Unternehmen, State Street, verwalten umgerechnet rund 21.000 US-Dollar Kronen an Kapital und nutzen ihren Einfluss, um politische Korrektheit im gesamten US-Wirtschaftsleben zu fördern. Die Unternehmen wiederum erhalten ihre Finanzierung von staatlichen Rentenfonds. Da wundern Worte wie die von Larry Fink, CEO von BlackRock, nicht. Er sagte: »Man muss Verhaltensweisen in Unternehmen hinsichtlich Vielfalt und Inklusion erzwingen.«

Anson Frericks sagt in dem Gespräch, dass BlackRock, State Street und Vanguard von den Unternehmen, deren Geld sie verwalten, verlangen, dass sie sich zu den gleichen Dingen wie ESG – Diversität, Gerechtigkeit, Inklusion – verpflichten und unternehmensweite Verpflichtungen übernehmen müssen, die sie dann allen aufzwingen. Wer nicht mitmachen will, wird ausgegrenzt, so Frericks in einem Bericht der New York Post.