Linker US-Milliardär fordert von der Regierung Beschlagnahmung von Privateigentum

Jamie Dimon, linker US-Milliardär und Chef des Bankengiganten JP Morgan, fordert Regierungen auf, mit der Beschlagnahmung von Privateigentum für den Bau von Solar- und Windparks zu beginnen.

Jamie Dimon, ein milliardenschwerer bekannter Spender der Demokratischen Partei in den Vereinigten Staaten, spricht als Empfehlung in seinem jährlichen Brief an die Aktionäre aus, dass Regierungen mit der Beschlagnahmung von Privateigentum für den Bau von Solar- und Windparks beginnen sollten. Dimons Privatvermögen wird auf etwa 1,6 Milliarden US-Dollar geschätzt.

Der Wall-Street-Oligarch erklärte, dass die Regierungen jetzt drastische Maßnahmen ergreifen müssen, um die sogenannten Klimaziele zu erreichen. Unter anderem könnte es laut Jamie Dimon notwendig werden, dass sich der Staat zwangsweise Privateigentum aneignet, sogenannte Enteignung: »Wir müssen möglicherweise auf Enteignung zurückgreifen – wir bekommen einfach nicht schnell genug genug Investitionen für Netz-, Solar-, Wind- und Pipeline-Initiativen«, schreibt der 67-jährige Oligarch laut The Telegraph.

Der umstrittene Schritt des Top-Bankers kommt parallel zu einer genau gegensätzlichen Entscheidung des US-Bundesstaats Iowa: am vergangenen Montag wurde ein Gesetz verabschiedet, das darauf abzielt, private Grundstückseigentümer vor der Enteignung an Kohlepipeline-Unternehmen zu schützen. Wobei dieses neue Gesetz eine Grundsatzentscheidung darstellt und die Eigentümer vor sozialistischen Schritten wie Enteignung komplett schützen soll, unabhängig welchen Hintergrund eine solche Enteignung haben könne.

Dimons kommunistische Anwandlung kommt selbst bei seinen Kollegen nicht sonderlich gut an. Derlei Enteignungsphantasien waren bisher nur von ungelernten Schul-, Studium- oder Ausbildungsabbrechern bekannt, die sich auf Kosten des Steuerzahlers durchs Leben lavieren. Dass ein US-Milliardär, auch wenn er politisch ganz weit links steht, derartige sozialistische Phantasien hat und diese auch noch öffentlich äußert, wird im Land des puren Kapitalismus als Frevel gewertet.