Leck in Öl-Pipeline »Druschba« entdeckt

Ekkehardt Fritz Beyer 12.10.2022 - 12:43 … „Die Berliner Ampel will ab dem kommenden Jahr eigenen Angaben zufolge kein russisches Öl mehr nutzen - so wie man ja auch kein russisches Gas mehr nutzen will. Wie praktisch, dass es da die Anschläge auf Nord Stream 1 und Nord Stream 2 gab und wie überaus praktisch, dass »Druschba« jetzt ein Leck aufweist.“ …



Darf ich vermuten, dass dieses Leck „aus Versehen“ entstand, weil damit jemand giftig-grün seine ´Freundschaft` zu den USA untermauern wollte???

lupo 12.10.2022 - 11:49 Der Westen und die ehemaligen Ostblockstaaten zupfen den russischen Bären solange am Bart bis er beißt und dann wird es keine Gnade mehr geben für diese schwachköpfigen Vasallen der USA,. Der Leidtragende dieser Politik ist doch der doofe Michel der es bis heute nicht schnallt das es dem Imperium des Westen um die Rohstoffe und vorrangig den USA/WEF um die Weltherrschaft geht.

Also wird das debile Volk mit allen Mitteln eingeschüchtert & desinformiert (Corona, Krieg, Armut, Klima, Energie, Inflation etc.). Solange sich die Völker der Welt nicht dagegen erheben ist der Untergang der Menschheit vorprogrammiert.

Hans von Atzigen 12.10.2022 - 11:36 Die EU verkommt kaum übersehbar zum Absurdistan.

So weit man das beobachten kann, offenbar bald nur noch durchgeknallte Deppen am werkeln.

Sting 12.10.2022 - 11:27 Ukraine-Botschafter beleidigt AfD-Politiker – doch der schlägt zurück

-



-

Auslöser war ein Artikel in der Berliner Zeitung vom 7. Oktober, in dem der Botschafter erklärte, dass er womöglich seine kleine Tochter und seine Frau in Deutschland zurücklassen werde.

-

Auch sein 20-jähriger Sohn, der in Deutschland studiere, werde nicht zurück in die Ukraine gehen.

-

Darüber wunderte sich Tritschler, der im März selbst mit Hilfsgütern in die Ukraine gefahren war.

-

Bei Twitter äußerte der AfD-Politiker: „Ich wundere mich ein bisschen, wie Herr Melnyk die halbe Welt in diesen Krieg hineinziehen möchte, während sein 20jähriger Sohn gemütlich in Deutschland studiert, anstatt zu kämpfen.

-

Die Amerikaner nennen sowas glaube ich ‚Chickenhawk‘.“

-

Melnyk, der zuvor schon gegenüber Kanzler Olaf Scholz, Elon Musk, Max Otte und anderen ausfallend geworden war, reagierte auch in diesem Fall gewohnt unverschämt:

-

„Das ist none of your f**cking business Du brauner Fleck.“

-

Tritschler entgegnete kühl: „Oh, doch das ist genau mein Business, wenn die deutschen Bürger nicht nur Deine Panzer zahlen sollen, sondern auch noch das Studium Deines Drückebergers von einem Sohn, Du Bandera-Fanboy.“ ....ALLES LESEN !!!

Sting 12.10.2022 - 11:22 Frage an Melnyk: Wieso kämpft Ihr Sohn nicht in der Ukraine?

-



-

Die Linke-Politikerin Ezgi Güyildar hatte bei Twitter eine mehr als berechtigte Frage gestellt, nachdem der ukrainische Schreihals und scheidender Botschafter der Ukraine Melnyk in einem Interview gesagt hatte, er werde womöglich vorerst ohne seine Familie in seine Heimat zurückkehren:

-

„Wir überlegen noch, ob ich zunächst alleine fahre“, sagte Melnyk dem Spiegel.

-

Seine Frau Switlana Melnyk sagte dazu: „Wir haben einen 20-jährigen Sohn, der hier studiert, und eine 11-jährige Tochter, die in Berlin in die sechste Klasse geht.“

-

„Wieso studiert der Sohn von Melnyk eigentlich in Berlin und kämpft nicht für sein Land in Ukraine und unsere Freiheit?“ , so die Frage.

-

In seinem für ihn typischen, arroganten, unverschämten Ton schlägt Melnyk auf Twitter dann gegen die Linke los:

-

„Wie tief kann diese proputinsche, stalinistische, menschenverachtende, herzlose, grässliche Partei moralisch noch sinken? Viel Glück bei der morgigen Landtagswahl in Niedersachsen, Ihr Gewissenlose. Kümmert Euch um Euren Linken-Dreck.“ ...ALLES LESEN !!

Fritz der Witz 12.10.2022 - 11:17 Den Polen ist in keiner Hinsicht zu trauen. Sie sind in Wahrheit Feinde Deutschlands.