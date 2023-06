Lebenszeichen von Kanzler Scholz: Es gibt ihn noch!

Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

01.06.2023 - 12:39

Der fühlt sich zu höherem berufen, indem er sich immer kleiner macht, denn wer neben dem US-Hegemon steht, während der die Vernichtung der deutschen Gaspipeline ankündigt und dann noch vollstreckt und das ohne Widerworte des deutschen "Riesen", der hat doch damit alles gesagt.



Wie heruntergekommen muß man eigentlich sein um sich diesem blamablen Schicksal zu ergeben, denn Leute mit Verantwortung hätten dem anderen den Fehdehandschuh ins Gesicht geschleudert, was aber von solche platten Nummern nicht zu erwarten ist, denn Sozis können nur nach innen verteilen, nach außen sind sie zum fremdschämen, mehr muß man dazu nicht mehr sagen.



Wenn man dann noch die Erinnerungslosigkeit in solchen Positionen mit hinzu rechnet, dann ist er im Prinzip schon genug über seine eigenen Unzulänglichkeiten gestraft und das ist nicht förderlich für das eigene Selbstwertgefühl und wenn dann auch noch ein Fremder, vielleicht im Auftrag eines Geheimdienstes ihn umarmt, könnte das noch eine zusätzliche Botschaft sein, die da hingehend lauten könnte, wir kommen dir näher, wann und wo wir wollen, was auch nicht gerade zur Ermunterung beiträgt, wenn man auch noch von solchen Luschen umgeben ist, wo man sich seines Schutzes nicht mal sicher sein kann.



Das alles sind doch Vorgänge, die unter normaler Vorausetzung so nicht stattfinden dürften und wer sich solchen Peinlichkeiten aussetzen muß und dabei nicht hart durchgreift, wäre besser beraten den Dienst zu quittieren, denn mit solchen Makeln behaftet ist man nicht überzeugend, das müßte man eigentlich wissen, wenn man so intelligent wäre, wie man sich ständig ausgibt.