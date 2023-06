Leben wir in den schlimmsten Zeiten?

Manchmal wird die Vergangenheit als eine ungelöste Geschichte der Unterdrückung dargestellt - Sklaverei, Patriarchat, Kolonialismus, »weißes Privileg« usw. Aber diese Vorwürfe, auch wenn sie teilweise wahr sind, werden nicht nur verwendet, um Elemente der Vergangenheit zu kritisieren, sondern um das Wissen um unsere Tradition auszulöschen...

[Wir veröffentlichen einen Gastartikel von Robert Royal* mit freundlicher Erlaubnis in eigener Übersetzung. Original hier zu finden.]

Eines der bemerkenswertesten Merkmale der Evangelien ist, wie Jesus mühelos unvergessliche Aussagen trifft - genau die Art von Phrasen, die nur die größten Denker und Dichter hervorbringen, und das nur selten. Wie der amerikanische Schriftsteller Randall Jarrell es einmal formulierte: »Ein guter Dichter ist jemand, der es schafft, in einem Leben voller Gewitterstürme fünf oder sechs Mal vom Blitz getroffen zu werden; ein Dutzend oder zwei Dutzend Mal und er ist großartig.« Jesus war - zweifellos - weit mehr als ein Dichter. Aber es ist dennoch bemerkenswert, dass er in wenigen Minuten an gewöhnlichen Tagen mehr denkwürdige Dinge sagen konnte als jede andere historische Figur. Bedauerlich für die kurzsichtigen biblischen Gelehrten - oder die vielen Menschen, die heute von ihnen beeinflusst werden -, die glauben, dass eine Gruppe von Fischern, Steuereintreibern und Wanderpredigern das meiste davon einfach erfunden hat.

Die oft einfachen Aussagen von Christus sind so bedeutend, dass es Jahrtausende von Theologen, Philosophen, Heiligen, Mystikern, Märtyrern, Priestern, Bischöfen und Päpsten dauerte, um auch nur ansatzweise zu verstehen, was er gesagt hat. Und dennoch haben seine Worte das Herz gewöhnlicher Menschen berührt, nicht nur zu seiner Zeit, sondern über die Jahrhunderte hinweg, in "unterschiedlichen" Kulturen, trotz scheinbar unüberwindbarer Hindernisse. Aquinas betrachtete eines der größten christlichen Wunder darin, wie wenige demütige Männer aus einem kulturellen Hinterland in der Lage waren, das damals größte Reich (Rom) zu bekehren. Eine Frage der reinen historischen Tatsache - und er lebte noch vor der Ausbreitung des Glaubens in Amerika, Afrika, Asien und der ganzen Welt.

Dass dies jetzt und auf allen Fronten bedroht zu sein scheint, ist in gewisser Weise beruhigend; es deutet darauf hin, dass sich das Evangelium inmitten der gegenwärtigen Dunkelheit, sowohl in der Kirche als auch in der Welt, als eine unvorhergesehene Macht erwiesen hat, die nicht vorausgesagt werden kann. Es hat immer das übertroffen, was wir »vernünftigerweise« erwarten könnten. Und könnte dies jederzeit wieder tun, sogar heute.

Auf der anderen Seite ist es richtig, besorgt zu sein, denn das gegenwärtige Zeitalter scheint nicht nur im üblichen menschlichen Wirrwarr von Sünde und Unwissenheit festzustecken. Unsere westliche Nicht-Kultur scheint entschlossen zu sein, nicht nur dagegen anzukämpfen, sondern auch die Erinnerung an das Beste, was uns ausmacht, auszulöschen.

Manchmal wird die Vergangenheit als eine ungelöste Geschichte der Unterdrückung dargestellt - Sklaverei, Patriarchat, Kolonialismus, »weißes Privileg« usw. Aber diese Vorwürfe, auch wenn sie teilweise wahr sind, werden nicht nur verwendet, um Elemente der Vergangenheit zu kritisieren, sondern um das Wissen um unsere Tradition auszulöschen - eine unschätzbar wertvolle Kombination aus griechisch-römischen, biblischen, mittelalterlichen, Renaissance-, Aufklärungs- und modernen Elementen. Unsere Schulen und Universitäten vermitteln oft den Eindruck, dass es nicht wert ist, gelehrt oder sogar genau daran erinnert zu werden. Alle »Kulturen« werden jetzt anerkannt - außer einer. Das hat es noch nie gegeben.

Wenn die Dinge sehr schlecht aussehen, besteht eine natürliche menschliche Versuchung darin, die Situation als beispiellos zu bezeichnen. Das gegenwärtige Zeitalter scheint wirklich so zu sein. Aber es ist wert, sich an eines von Jesu Aussagen zu erinnern, das sich zwar auf die Vergangenheit zu beziehen scheint, aber wie alles an ihm auch zu uns spricht: »Wem soll ich die Menschen dieser Generation vergleichen?« (Mt. 11,16) In seiner Zeit, so sagt er, freute sich das Volk weder angemessen über gute Nachrichten noch trauerte es über schlechte Nachrichten. Ihre Sicht der Dinge - und daher ihre Reaktionen darauf - waren verzerrt.

Das gegenwärtige Zeitalter zeigt ebenfalls seltsame Reaktionen auf Dinge - einer spezifischen Art, die es wert ist, beachtet zu werden. Chesterton hatte bereits vor einem Jahrhundert einen Teil davon erkannt:

»Wenn ein religiöses System zerbricht (wie das Christentum bei der Reformation zerbrach), werden nicht nur die Laster freigelassen. Die Laster sind zwar freigelassen, und sie streifen umher und richten Schaden an. Aber auch die Tugenden sind freigelassen; und die Tugenden streifen wilder umher und verursachen furchtbaren Schaden. Die moderne Welt ist voll von den alten christlichen Tugenden, die verrückt geworden sind. Die Tugenden sind verrückt geworden, weil sie voneinander isoliert wurden und allein umherstreifen. So kümmern sich einige Wissenschaftler um die Wahrheit; und ihre Wahrheit ist unbarmherzig. So kümmern sich einige Humanisten nur um Mitleid; und ihr Mitleid (leider muss ich sagen) ist oft unehrlich.«

Das erklärt einen Großteil des aktuellen Wokismus und »Tugendzeigens«. Es ist seit langem Teil unseres Verständnisses moralischer Fragen, dass das Böse das Fehlen eines Guten ist, entweder etwas, das da sein sollte und nicht ist, oder es ist da, aber in zu großem oder zu geringem Maße. Mit anderen Worten, es ist eine Abweichung von der vollen Ordnung unseres Universums. Die Kirche ist katholisch, gerade weil sie universal ist, griechisch kata-holos, »nach dem Ganzen«.

*Robert Royal ist Chefredakteur von The Catholic Thing und Präsident des Faith & Reason Institute in Washington, D.C. Seine jüngsten Bücher sind Columbus and the Crisis of the West und A Deeper Vision: Die katholische intellektuelle Tradition im zwanzigsten Jahrhundert.