Lawrow warnt: Wenn die NATO in den Krieg ziehen wolle, Russland sei dazu bereit

Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

22.06.2023 - 11:26

Die US Milliardärssatanisten, halten die Zeit für reif,

nun zu versuchen,nach der Weltherrschaft zu streben.

Sie meinen allen ernstes, die digitale Welt gibt ihnen,

nun die Möglichkeit ihren soziopathischen Gotteskomplex

aus zu leben. Alle Wege führen, nich nach Rom, sondern,

nach New York und Washington, zu einer satanischen

Mischpoke, aus den reichsten Familien der Welt, wie

Rockefeller,Rothschild ,Warburg, Morgan undKonsorten,

den US Geheimdiensten und korrupten US Politikern.