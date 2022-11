Lauterbach-Anzeige gegen Beatrix von Storch wird zum Rohrkrepierer

Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

Auf der einen Seite ist es gut daß Beatrice von Storch nun nicht mehr weiter von Lauterbach behelligt wird, auf der anderen Seite würde eine Aufklärung des geistigen Zustandes von Lauterbach dringend Not tun. Jemand der den massenhaften Tod von Bürgern durch die als "Impfung" verharmloste experimentelle mRNA Behandlung, auch Gen-Gift-Spritze genannt, zumindest billigend in Kauf nimmt, muß nach medizinischen Maßstäben völlig irre sein.

Also, haben Sie praktisch gewonnen, Frau von Storch! "Das ist völlig irre." zeigte sich nämlich als reine Wahrheit. Die MSM werden es aber nicht berichten, weil Regierungstreu. Die Kampagne "ich schütze mich" hat uns Bürger alle 32 Mil.€ gekostet. Bekommen haben wir - Schauspieler , wie es halt so ist... Jemand hat gut verdient - ich frage mich - WER ?!

15.11.2022 - 10:50