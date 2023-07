Kita plante Raum für sexuelle Spiele von Kleinkindern

Laut Bericht von »Welt-Online« gehörte die Einrichtung eines »Körpererkundungsraums« zum Kinderschutzkonzept der Hannoveraner AWO-Kita. In einem Elternbrief informierte die Leitung der Kita Eltern über die »Regeln«, die die Regionalausgabe der BILD-Zeitung veröffentlichte [ hier hinter Bezahlschranke ], nachdem der Brief abfotografiert bei den Sozialen Medien landete. Der entsprechende Tweet ist mittlerweile gelöscht.

So informieren die Erzieher die Eltern: »Alle Kinder, vor allem im Kindergartenalter, kennen die Orte in der Einrichtung, wo Nacktheit und Körpererkundungen stattfinden können.«, »Jedes Kind entscheidet selber, ob und mit wem es körperliche und sexuelle Spiele spielen will.« Oder: »Kein Kind steckt einem anderen etwas in die Körperöffnungen (Po, Vulva, Mund, Nase, Ohr) oder leckt am Körper eines anderen Kindes.«