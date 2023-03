AfD prangert an:

Kinderehe ist eine Form der legalisierten Pädophilie

Veröffentlicht: 30.03.2023 - 08:25 Uhr

von Redaktion (an)

Das Bundesverfassungsgericht hat das pauschale Verbot der Kinderehe als verfassungswidrig bezeichnet. Der AfD-Bundestagsabgeordnete Martin Sichert, Mitglied im Ausschuss für Menschenrechte, teilt dazu mit: »Die Kinderehe ist eine Form der legalisierten Pädophilie. Die jungen Mädchen haben in der Regel keine Wahl. Sie werden in die Kinderehe gezwungen, indem sie von ihrer Familie vor die Wahl gestellt werden, entweder in die Kinderehe einzuwilligen oder aus der Gesellschaft verstoßen zu werden. Die AfD-Bundestagsfraktion wird alles unternehmen, damit es keine Möglichkeit der Legalisierung von Kinderehen in Deutschland geben wird.«