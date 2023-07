Kinder-Kanal von ZDF/ARD indoktriniert Kinder gegen die AfD

Ein Video geht viral, doch nicht weil so viele Kinder es anschauen, sondern weil die Aufregung darüber groß ist. Denn es wird eindeutig Propaganda gegen die AfD gemacht.

[Siehe hierzu Video auf YouTube HIER]

Das Video des ZDF/ARD-Kinder-Kanals soll die Kinder über die AfD aufklären. Es soll außerdem erklären, warum die Partei momentan so im Aufwind ist. Getan wird dies mit finsterer Propaganda, indem in immer neuen Worten erklärt wird, warum die Partei »rechtsextrem« sei.

Unter Kinder selbst ist das Video weniger gesehen worden. Doch geht das Video auf allen Plattformen der Sozialen Medien viral. Denn die Empörung unter den Bürgern ist groß. Warum müssen jetzt schon die Allerkleinsten mit Propaganda gefüttert werden? Warum kann man die Kinder nicht in Ruhe lassen?

Das Video macht schlagartig deutlich, warum der öffentlich-rechtliche Rundfunk zur Information und politischen Aufklärung nicht taugt. Denn er gibt die Meinungen der Politiker wider, die in den Rundfunkräten sitzen. Hinzu kommen die Vertreter verschiedener Organisationen, Gewerkschaften, Kirchen usw. Klar ist, dass neue Gruppen und Meinungen hier erst einmal gar nicht vertreten sind.

In der Regel sind Politiker derjenigen Parteien stark vertreten, die schon lange in den jeweiligen Landesparlamenten sitzen oder an der Regierung sind. Selbst beim MDR ist im Rundfunkrat nur ein einziger Kandidat der AfD vertreten. In den anderen Rundfunkräten meist gar keiner.

Eine kritische Berichterstattung über die Regierungspolitik und lobende Worte über eine wachsenden Opposition sind selten zu finden. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist primär eine Verkündungs-Plattform amtlicher Verlautbarungen der Regierung und großer öffentlicher Verbände. Es ist eine Konsens-Maschine, wie Professor Noam Chomsky sagen würde.

Hinzu kommt die Einflussnahme auf Journalisten. »T-Online« berichtete: »Die Bundesregierung zahlte Journalisten in den vergangenen fünf Jahren rund 1,5 Millionen Euro – vor allem für Moderationen. Auffällig viele Profiteure arbeiten beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk.«

Und so arbeitet die Propaganda-Maschine weiter daran, die Bürger an der Bildung einer ehrlichen Opposition zu hindern.