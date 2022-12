Keine Waffenpause im Ukraine-Russland-Krieg

Kommentare zum Artikel

Rene Gator 19.12.2022 - 14:14 Selenski ist ein tollwütiger Hund, der an der Kette der USA und deren Verbündeten ('Werte'-Westen) liegt. Wenn er sich losreißen könnte, würde er vermutlich die Welt ohne zu zögern in den WK III stürzen.



Aber meiner Meinung nach wäre ein Ende mit Schrecken vielleicht sogar besser, als dieses langsame Dahinvegetieren und dabei zusehen zu müssen, wie der WEF langsam aber sicher seinen menschenverachtenden Great-Reset durchzieht: Mit Corona-Scheinpandemie, Klima-Kirchen-Terror, Familienzersetzung durch LGBTQ-was_auch_immer Globo-Homo-Propaganda bis in die Kitas hinein, Zerstörung der Wirtschaft in den Nationalstaaten und Enteignung der Bevölkerungen durch künstliche Energieverknappung, Massenmigration, Inflation und Einschränkung der Individualmobilität werden wir langsam aber kontinuierlich an die 'Schöne Neue Welt' von Klaus Schwab und seinen Spießgesellen gewöhnt.



Bei den Zukunftsaussichten wünscht man sich fast ein paar russische Raketen auf Berlin, London, Paris, Ottawa und Washington! Hoffentlich ist den Russen klar, dass es nicht die Völker der NATO-Länder sind, gegen die sie kämpfen müssen - sondern ausschließlich deren bis ins Mark korrupten Regierungen aus 'Young Global Leaders'!



Ich für meinen Teil begrüße jeden russischen Soldaten, der Europa befreit, freudig mit Zigaretten und Vodka: Eben weil ich Deutscher bin und bleiben möchte - und nicht Teil irgend eines kontur- und identitätslosen Multi-Kulti-Konglomerats aus 'die Menschen' und messernden 'ein Männern'.

Thüringer 19.12.2022 - 13:58 Hier was ganz interessantes, ein ARD Kommentar von 2014 zu den damals noch "üblen Ukrainern" ...

Wie sich das Blatt jedoch wendet, von diesem elenden Wertewesten ...

Der Beitrag geht eine knappe Minute.





Rita Kubier 19.12.2022 - 13:35 Dieser bösartige Großkotz wird nie mit seinem Krieg gegen die Russen aufhören. Dazu sind Größenwahnsinnige nicht in der Lage. Ein Nachgeben, einen Frieden finden können und wollen solche Psychopathen nicht. Die müssen wie jeder andere Pychopath erst zur Strecke gebracht, ausgeschaltet, liquidiert werden. Anders ist das bei solchen kranken Typen nicht möglich. Und solange Selenskij auch noch von den Waffenlieferungen wie den USA und Deutschland angetrieben, angeheizt und angefeuert wird in seinem wütenden Hass auf Putin und die Russen und in seinem Größenwahn, er könne die Russen besiegen, gibt der nicht nach und nicht auf.

****** **** **** **** ***** Eher wird es dort keine Ruhe und keinen Frieden geben.

Werner Hill 19.12.2022 - 13:15 Was heißt da "Kiew weist zurück ...?". Selensky ist doch genauso eine Marionette der US-Weltmachtgeier wie unsere Politiker.



Die halbe Menschheit, inclusive der US-Bürger, leidet unter der Weltmachtpoliitk der US- und GB-Globalisten und je länger wir sie gewähren lassen, desto mehr werden wir das büssen müssen.

Desperado 19.12.2022 - 12:58 Merkel verrät, wie die USA und NATO-Partner den Krieg in der Ukraine gegen Russland planten





Dann sparen die Deutschen viel Steuergelder, denn es kann die NATO den Ukraine Wiederaufbau bezahlen oder Russland mach dort Graslandschaft.

Ulrich Müller 19.12.2022 - 12:04 Selensky, der willige Kollaborateur, will aus dem einfachen Grund keinen Frieden schließen, weil er persönlich und viele andere (in der Ukraine und im Westen) an diesem Krieg unglaublich viel Geld verdienen - solange er weitergeht. Das ukrainische Volk ist denen völlig egal, Hauptsache der Dollar rollt.

Lutz 19.12.2022 - 11:55 "Stattdessen polterte er in einem Interview, er würde »Putin am liebsten in die Fresse hauen.«"



Der Dreckskerl will ja weitermachen, weil ihm der westliche Werte-Abschaum jede Menge Waffen liefert. Ohne diese hätte dieser Kriegsverbrecher schon länst kapitulieren müssen - so kann er seine Leute gewissenlos weiter verheizen. Er selbst nimmt ja keine Knarre in die Hand.



Ein Frieden stört seine erbärmliche Großmannssucht!!!

Desperado 19.12.2022 - 11:53 Zelenskys Ehefrau gab 40.000 Dollar für Einkäufe in Paris aus, während sie von den USA mehr Geld für die Ukraine forderte.

Ihnen ist das Volk egal , sie füllen ihre Konten mit den gespendeten Waffen Verkäufen.

Zelenskys Amtsantritt

Die Amtseinführung des ukrainischen Präsidenten Selenskyj beginnt mit einem Paukenschlag. Direkt in seiner Antrittsrede verkündet der ehemalige Komiker die Auflösung des Parlaments. Zugleich legt der 41-Jährige der bisherigen Regierung den Rücktritt nahe.Zudem will der Präsident den Geheimdienstchef und den Generalstaatsanwalt entlassen.

ER selber hat sich mit,, Monatlichen 14,3 Millionen,, in 3,5 Jahren 600 Millionen erbeutet ohne die neuen Waffenverkäufe in diesem Jahr.

Ekkehardt Fritz Beyer 19.12.2022 - 11:52 … „Seit dem Frühjahr 2014, als sich die beiden Volksrepubliken Luhansk und Donezk als unabhängige Staaten erklärt haben, gehen Zerstörung, Vertreibung und das Töten weiter. Ein Waffenstillstandsangebot aus Moskau wurde von Kiew brüsk zurückgewiesen.“ …



Weil es dem Wolodymyr in erster Linie darum geht, seine Religion zu verbreiten



wofür er als US-geprägter Heros den Untergang des von ihm diktierten Volkes als Kollateralschaden für die Amis ebenso in Kauf nimmt, wie die Göttin(?) der Deutschen incl. ihrer Engelchen(?) ihre(?) Indigenen???