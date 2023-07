Kein Witz: Habeck bescheinigt sich tolle Leistungsbilanz in der Wirtschaftspolitik

Lebt Robert Habeck in einer anderen Wirklichkeit? Er selbst würde der Ampel-Politik die Bestnote geben. Lediglich bei der öffentlichen Selbstdarstellung sei es nicht so gut gelaufen.

Der grüne Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck würde der Lesitungsbilanz seiner Ampel-Koalition in der Wirtschaftspolitik die Bestnote geben. Man habe viele Gesetze auf den Weg gebracht, habe die Gasspeicher gefüllt, CO2-Emissionen gesenkt und eine Wirtschaftskrise abgewandt, erklärte er in gegenüber RTL/n-tv [siehe DPA-Meldung bei »Wallstreet-Online«].

Und was ist mit der horrenden Inflation? Den hohen Energiepreisen? Der Kapitalabwanderung von 132 Milliarden US-Dollar allein 2022? Der Rezession von Minus 0,4 Prozent im Jahre 2023? Mit den öffentlichen Rekord-Schulden von 2,4 Billionen Euro (plus versteckte Schulden)? Was ist mit der Rekordzahl an Unternehmens-Insolvenzen? Was ist mit der Abwanderung von Fachkräften?

Es sieht so aus, als lebe unser Wirtschaftsminister in einer Parallelwelt.