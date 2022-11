Katar: Sogar in der ARD kritisiert man die Heuchelei der Ampel-Regierung

Einerseits wird Katar wegen der Menschenrechte kritisiert, andererseits bettelt bei den Scheichs um LNG. In Deutschland werden Atomkraftwerke abgestellt, um Atomstrom aus Frankreich einzukaufen. Ebenso bei der Kohle. Das ist pure Heuchelei der Ampel.

Man höre und staune: Selbst in den Tagesthemen der ARD kommt man nicht mehr umhin, die Doppelzüngigkeit und Heuchelei der Ampel-Regierung zu kritisieren, wenn es um Katar und um die Gas-Politik geht.

»Will man während der WM einen Fußballvergleich bemühen, dann ist die deutsche Bundesregierung mit ihrer Energiepolitik in die Abseitsfalle geraten. Die eine Woche protestiert die deutsche Innenministerin putzig mit einem Stück Stoff am Arm gegen die Zustände in Katar. In der nächsten Woche verpflichtet sich die Bundesregierung bis zum Jahr 2041 für Milliarden Euro Gas aus eben diesem Wüstenland einzukaufen. In der Golfregion wird dieses Verhalten als Doppelmoral kritisiert. Einerseits den Wirtschaftsminister den Bückling vor dem Emir machen zu lassen, andererseits die Katarer bei jeder Gelegenheit zu maßregeln.

Ich fürchte, wir haben uns an solche Widersprüche nach einem Amtsjahr diese Koalition längst gewöhnt. Wir schalten unsere Kernkraftwerke ab und kaufen Atomstrom dann teuer in Frankreich ein. Fracking wollen wir in Deutschland nicht, kaufen dann aber begierig Fracking-Gas aus den USA. Neueste Kohlekraftwerke mit höchsten Umweltstandards werden wenige Jahre nach Betriebsstart stillgelegt, um deren Leistung auch mit Kohlestrom auch aus Ländern zu ersetzen, die Umweltschutz gar nicht im Blick haben.

Die Energiebeschaffung kann nicht schmutzig genug sein, Hauptsache der Dreck fällt nicht im eigenen Land an. In vier Jahren werden jetzt also in Brunsbüttel nach Tausenden von Seemeilen die mit schwerölbetriebenen LNG-Tanker aus Katar einlaufen. Sollte diese im Zeichensetzen so mutige Koalition dann noch im Amt sein, kann sie an der Mündung des Nord-Ostsee-Kanals in die Elbe zur Begrüßung Regenbogenflaggen hissen.«