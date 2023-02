Kardiologe erklärt, man könne Spike-Protein nach der Impfung wieder aus dem Körper bekommen

Einem Bericht von »uncutnews« zufolge erklärte der Kardiologe und Internist Peter McCullough, dass man das Spike-Protein der Corona-mRNA-Impfungen wieder aus dem Körper bekommen könne. Viele Menschen hätten sich in den letzten ein bis zwei Jahren ein oder zweimal impfen lassen und dann unter den Nebenwirkungen gelitten, kritisiert er. Je mehr Impfungen man bekomme, desto mehr Nebenwirkungen würden auftreten und desto größer würden die Risiken, sagte McCullough im Gespräch mit Laura-Lynn Tyler Thompson.

Er nimmt als Vergleichsbeispiel die Blutgerinnsel, wie sie bei Langstreckenflügen auftreten können. Man steigt in ein Flugzeug und nach der Landung ist das Bein aufgrund eines Blutgerinnsels geschwollen. Studien hätten gezeigt, dass 11 Prozent der Blutgerinnsel in den Beinen, vom Knöchel bis zur Hüfte, tödlich seien, meint McCullough. In diesem Zusammenhang erwähnt er auch Herzprobleme, die nach der Impfung auftreten können.