Kanada: Trudeau-Regierung stellt 4,3 Millionen Dollar für Zugang zu Abtreibungen für Indigene zur Verfügung

Frauen in Kanada haben die Möglichkeit, ihre Schwangerschaft ohne Grund zu beenden und zwar in jedem Stadium der Schwangerschaft bis hin zur Geburt.

Die liberale Regierung Kanadas hat eine Kontroverse ausgelöst, indem sie 4,3 Millionen Dollar für den Zugang indigener Bevölkerungsgruppen zu Verhütungsmitteln und Abtreibungsdiensten bereitstellte, angeblich unter dem Banner der »Gesundheitsversorgung« und der »sexuellen und reproduktiven Rechte«, wie LifeSiteNews berichtet.

Der kanadische Gesundheitsminister Mark Holland kündigte am 9. August an, die Mittel würden dazu beitragen, »Barrieren zu beseitigen und den Zugang zu kulturell sicheren, gerechten und stigmafreien Gesundheitsdiensten zu verbessern«. Kritiker argumentieren jedoch, dass die Begriffe »sexuelle und reproduktive Gesundheitsdienste« weithin anerkannte Euphemismen für Abtreibung und Verhütung sind.

Kanada ist das einzige demokratische Land, in dem es keine gesetzlichen Grenzen für die Abtreibung oder einen umfassenden Schutz des ungeborenen Lebens gibt. Frauen in Kanada haben die Möglichkeit, ihre Schwangerschaft aus irgendeinem Grund oder auch gar nicht abzubrechen, und zwar in jedem Stadium der Schwangerschaft bis hin zur Geburt.

Pete Baklinski, Kommunikationsdirektor der Campaign Life Coalition, stellte das Engagement der Regierung für das Wohlergehen der indigenen Bevölkerung in Frage. Er bemerkte: »Was haben die Trudeau-Liberalen gegen indigene Völker, dass sie die Tötung ihres wertvollen Nachwuchses aggressiv finanzieren, indem sie Abtreibung in ihren Gemeinden fördern? Ich dachte, 'jedes Kind ist wichtig', wenn es darum geht, das Leben indigener Völker zu respektieren, vor allem das ihrer Kinder. Für die Trudeau-Liberalen wohl nicht.«

Die 4,3 Millionen Dollar sind für Projekte im Bereich der sexuellen und reproduktiven Gesundheit bestimmt, die von Einrichtungen wie der Gesundheitsbehörde der Provinz British Columbia, dem Nationalen Rat indigener Hebammen, der Native Women's Association of Canada und Les Femmes Michif Otipemisiwak geleitet werden. In der Pressemitteilung der Regierung heißt es: »Jeder Mensch, unabhängig von seiner sexuellen oder geschlechtlichen Identität, hat das Recht, sein authentisches Selbst zu sein, wozu auch der Zugang zu der Versorgung gehört, die er braucht, um ein glückliches und gesundes Leben zu führen.«

Der liberale Abgeordnete Taleeb Noormohamed aus Vancouver Granville, der die Finanzierung zusammen mit Holland ankündigte, betonte, dass jeder Mensch einen »sicheren und angemessenen Zugang« zu sexuellen und reproduktiven Gesundheitsdiensten verdiene. Kritiker des Vorstoßes der Regierung argumentieren jedoch, dass diese Dienste die Sicherheit von Kindern im Mutterleib nicht gewährleisten, insbesondere wenn es um Abtreibung geht.

Baklinski kritisierte die Haltung der Regierung als heuchlerisch: »Die Liberalen sind solche Heuchler. Einerseits verurteilen sie öffentlich das Internatssystem... andererseits finanzieren sie die Tötung von ungeborenen indigenen Kindern im Mutterleib und nennen es euphemistisch sexuelle und reproduktive Gesundheit.«

Er äußerte auch die Befürchtung, dass die Initiativen der Regierung schlimme Folgen haben könnten. Baklinski bemerkte: »Indigene Führer und alle Kanadier sollten empört darüber sein, dass die Bundesregierung die Ausrottung indigener Völker direkt ins Visier nimmt, indem sie lebensverhindernde Verhütungsmittel und lebenszerstörende Abtreibung fördert... Hier ist etwas faul, und es riecht nach Rassismus.«

Der Fonds für sexuelle und reproduktive Gesundheit von Health Canada wurde im Haushalt 2021 mit einer anfänglichen Zuweisung von 45 Millionen Dollar eingerichtet, um den Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen und Verhütungsmitteln für Menschen in Kanada zu verbessern, die mit erheblichen Hindernissen konfrontiert sind. Weitere 36 Millionen Dollar wurden im Haushalt 2023 hinzugefügt. Die Trudeau-Liberalen sind wegen ihrer umfangreichen Förderung von Abtreibung und Verhütung im In- und Ausland in die Kritik geraten und haben seit 2020 über 1 Milliarde Dollar für diese Bemühungen ausgegeben.