Kälterekord in den USA

Am Mount Washington in den USA ist ein neuer Kälterekord gemessen worden, berichtet NBC Boston. Die angeblich menchengemachte globale Erwärmung macht offensichtlich noch Winterschlaf.

Die amerikanische Wetterbehörde, der National Weather Service (NWS), gibt bekannt, dass die Temperatur an einem der höchsten Punkte im Nordosten der USA auf minus 75,5 Grad Celsius gesunken ist. NBC Boston meldet, dass am Samstagmorgen die Temperaturen sich aufgrund der Windkälte sich wie minus 109 Grad Celsius anfühlten, ein neuer Windkälterekord für das Observatorium. Damit ist der alte Rekord von minus 75 Grad aus dem Jahr 2004 gebrochen.

Die NWS hat extreme Kältewarnungen für Gebiete im Nordosten der Vereinigten Staaten herausgegeben. An einigen Orten könnten die Temperaturen nach Angaben der Agentur in den kommenden Tagen auf gefährliche Werte fallen. Dies könnte eine potentiell lebensbedrohliche Gefahr für Anwohner in den betroffenen Gebieten bedeuten. Am 24. August 1960 maßen russische Wissenschaftler die Temperatur bei minus 88,3 Grad – in der Antarktis. Es ist die niedrigste jemals auf der Erde gemessene Temperatur.

Der Mär von der angeblich vom Menschen verursachten globalen Klimaerwärmung wird einmal mehr durch die Fakten der Boden entzogen. Denn nicht nur in den USA hält derzeit die Rekordkälte Einzug, auch in vielen Ländern der südlichen Hemisphäre und sogar in den Wüsten fallen die Temperaturen auf neue Rekordwerte. Tatsächlich ist es derzeit in mehr Teilen unseres Globus kälter als im vergleichbaren Mittelwert und eben nicht wärmer als im Durchschnitt. Die Klimawandler werden von den tatsächlichen Gegebenheiten geohrfeigt, beidseitig, im 4/4-Takt.