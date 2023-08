»Junge Männer« nach Gruppenvergewaltigung in U-Haft

Im vergangenen Juni wurden mehrere Frauen und Mädchen von einer Gruppe »junger Männer« am Berliner Schlachtensee sexuell belästigt. Ein 14-jähriges Mädchen wurde von mehreren dieser »Männer« vergewaltigt.

Die Zahl der sexuellen Übergriffe und Vergewaltigung ist in Deutschland nach wie vor auf einem sehr hohen Stand. Anfang Juni ereignete sich am Berliner Schlachtensee eine ganze Reihe von sexuellen Übergriffen gegen Mädchen und Frauen, alle begangen von einer Gruppe »junger Männer«. Ein 14-jähriges Mädchen wurde von diesen jungen Männern vergewaltigt. Diese Übergriffe und das gemeine Verbrechen an dem Mädchen alleine sind schon widerlich genug, doch wie die Ermittlungsbehörden und auch die Mainstreammedien sich in diesem speziellen Fall verhalten, ist nicht minder widerlich.

Seitens der Ermittlungsbehörden wurde versucht, diesen Fall zu verschleiern, zu vertuschen oder zu verschweigen. Irgendwann aber ging dann doch der Deckel auf, das Verbrechen wurde publik und nun versucht man sich seitens der Behörde mit einem angeblichen »Bürofehler« hinsichtlich der extrem verspäteten Informationen herauszureden. Und auch der Mainstream versucht sich wieder im Verschleiern der Täterhintergründe.

Die Faktenlage ist eindeutig: zwei der Tatverdächtigen sitzen seit Anfang August wegen Verdunkelungsgefahr in Untersuchungshaft. Sie gelten als Intensivtäter und wurden wegen eines anderen Verbrechens verhaftet. Sie sollen gemeinsam einen Raub im Bezirk Tempelhof-Schöneberg verübt haben. Ein 19-jähriger wurde jetzt an seinem Arbeitsplatz, einem Friseursalon, wegen Fluchtgefahr verhaftet.

Die Ermittlungen liegen jetzt bei der Ermittlungsgruppe »Calor« beim Landeskriminalamt Berlin. Diese hat auch die Ermittlungen zu einer Gruppenvergewaltigung im Görlitzer Park an sich genommen.

Mit Informationen zu den Hintergründen der Täter allerdings wird nach wie vor extrem gespart. Begründet wird das mit den »Persönlichkeitsrechten der Betroffenen«. Wieder einmal geht in der deutschen Justiz Täterschutz vor Opferschutz.