Joe Biden: Putin »verliert Krieg im Irak«

Wie die »BBC«, »The Gurdian« und die »New York Post« berichteten, hat US-Präsident Joe Biden sich wieder einen senilen Patzer erlaubt. Auf die Frage von Reportern, was er zur Lage des russischen Präsidenten Wladimir Putin zu sagen habe, erklärte Biden, Putin »verliere den Krieg im Irak«.

Einen ähnlichen Ausrutscher hatte sich auch George W. Bush vor nicht allzu langer Zeit geleistet, als er den »brutalen Angriff von Wladimir Putin auf den Irak« kritisierte [siehe Video »The Independent«]. Doch im Gegensatz zu Biden hatte Bush seinen Versprecher schnell selbst erkannt und mit einer ironischen Selbstkritik entschärft.