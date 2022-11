Jetzt hat England auch seine WM-Diskussion

Die englischen Fußballer können es nicht lassen, politische Propaganda zu verbreiten. Vor dem Spiel gegen die USA fielen die Inselkicker vor der schwarzen Terrorbewegung BLM auf die Knie. Die US-Spieler hingegen blieben konsequent stehen.

Englands Fußballfans, also die richtigen Fußballfans, sind mit ihren Kickern alles andere als zufrieden und mit deren politischer Propaganda alles andere als einverstanden. Vor allem der Kniefall der Inselkicker vor jedem Spiel als Zeichen der Unterwerfung vor der schwarzen Terrorbewegung BLM wird von den Fans nicht akzeptiert. So war es auch am vergangenen Freitag, als die englischen Fußballer vor dem Spiel gegen die USA geschlossen auf die Knie fielen; interessanterweise blieben die US-Fußballer, in deren Heimat die BLM-Terroristen hauptsächlich ihr Unwesen treiben, geschlossen stehen.

Nicht nur den Kniefall quittierten die Zuschauer im Stadion mit lautstarken Pfiffen; auch die nicht vorhandenen sportlichen Leistungen der englischen Spieler sorgten für reichlich Unmut. Die Stimmung im Stadion wurde von Minute zu Minute schlechter, die nur vor der Begegnung durch den Kniefall auffällig gewordenen England-Kicker versagten auf dem Platz komplett.

Entsprechend waren am Wochenende und sind heute die Kommentare in den englischen Zeitungen und den sozialen Medien. Die Spieler sollten endlich afuhören, Politik zu machen, sondern sollten sich auf ihre Aufgaben konzentrieren. Die bestünden nicht darin, für umstrittene Organisationen Propaganda zu betreiben, sondern auf dem Platz ihr Leistungsvermögen voll und ganz abzurufen.

Ähnlich wie die DFB-Auswahl nach ihrem selbst verschuldeten Regenbogen-Binden-Debakel und der anschließenden 1:2-Niederlage gegen Japan müssen die »Three Lions«, so die Bezeichnung der englischen Fußballnationalmannschaft, jetzt Kritik, Häme und Spott über sich ergehen lassen.