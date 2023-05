Jeffrey Epstein erpresste Bill Gates wegen Affäre mit russischer Angestellten

Der bekannte Tech-Mogul und Philanthrop Bill Gates machte 2020 Schlagzeilen, als er seinen Rücktritt aus dem Microsoft-Vorstand ankündigte, um sich auf seine philanthropischen Bemühungen zu konzentrieren. In jüngster Zeit sind jedoch Berichte aufgetaucht, die ein anderes Bild von seinem Rücktritt zeichnen.

Der bekannte Tech-Mogul und Philanthrop Bill Gates machte 2020 Schlagzeilen, als er seinen Rücktritt aus dem Microsoft-Vorstand ankündigte, um sich auf seine philanthropischen Bemühungen zu konzentrieren. In jüngster Zeit sind jedoch Berichte aufgetaucht, die ein anderes Bild von seinem Rücktritt zeichnen.

Wie das Wall Street Journal berichtet, leiteten mehrere Microsoft-Direktoren 2019 eine Untersuchung über eine angebliche sexuelle Beziehung zwischen Bill Gates und einer Mitarbeiterin ein. Unter Berufung auf anonyme Quellen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, kam die Untersuchung zu dem Schluss, dass Gates' frühere romantische Beziehung zu einer Microsoft-Mitarbeiterin als unangemessen erachtet wurde, woraufhin der Microsoft-Vorstand im März 2020 beschloss, dass der Firmengründer von seinem Posten zurücktreten sollte. Es ist wichtig zu erwähnen, dass der Sprecher von Gates erklärte, dass seine Entscheidung, im März 2020 aus dem Vorstand auszuscheiden, nichts mit diesen Anschuldigungen zu tun hat.

Dem Bericht zufolge behauptete eine Microsoft-Ingenieurin in einem Brief, dass sie seit mehreren Jahren eine einvernehmliche sexuelle Beziehung mit Gates hatte, wie die Quellen des WSJ enthüllten. Als die Angelegenheit intern bekannt wurde, trat Gates zurück, bevor eine gründliche Untersuchung abgeschlossen und eine formelle Entscheidung durch den gesamten Vorstand getroffen werden konnte.

Ein Microsoft-Sprecher erklärte: »Microsoft erhielt in der zweiten Jahreshälfte 2019 den Hinweis, dass Bill Gates im Jahr 2000 versucht hat, eine intime Beziehung mit einer Mitarbeiterin des Unternehmens einzugehen. Ein Ausschuss des Verwaltungsrats prüfte die Bedenken mit Hilfe einer externen Anwaltskanzlei, um eine gründliche Untersuchung durchzuführen. Während der gesamten Untersuchung hat Microsoft den Mitarbeiter, der die Bedenken geäußert hat, voll und ganz unterstützt.«

Gates Sprecher bestätigte dem WSJ, dass es vor fast zwanzig Jahren eine Affäre gegeben habe, die einvernehmlich beendet wurde. Der Sprecher bekräftigte, dass Gates Ausscheiden aus dem Vorstand von seinem Wunsch geleitet wurde, mehr Zeit für die Philanthropie zu verwenden.

Am 13. März 2020 trat Gates aus dem Microsoft-Vorstand zurück, nur drei Monate nach seiner Wiederwahl. In einer Pressemitteilung, die bei den Aufsichtsbehörden eingereicht wurde, und in einem LinkedIn-Post erklärte der Milliardär, dass er weiterhin als technischer Berater von CEO Satya Nadella fungieren werde. Am selben Tag räumte er auch seinen Sitz im Verwaltungsrat von Berkshire Hathaway, dem von seinem Freund Warren Buffett geführten Mischkonzern.

Anfang des Monats gaben Gates und seine Frau Melinda French Gates ihre Entscheidung bekannt, ihre 27-jährige Ehe zu beenden. In einer gemeinsamen Erklärung, die auf Twitter geteilt wurde, erklärte das Paar: »Wir glauben nicht länger, dass wir als Paar in dieser nächsten Phase unseres Lebens zusammenwachsen können.« Letzte Woche berichtete das Wall Street Journal, dass French Gates seit mindestens 2019 mit Anwälten verschiedener Firmen zusammenarbeitet, um ihre Ehe aufzulösen. Die Gründe für die Trennung wurden nicht explizit bekannt gegeben. Ein Grund zur Sorge für French Gates war jedoch die Verbindung ihres Mannes mit dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Im Jahr 2019 drückte ein Sprecher von Gates sein Bedauern über diese Treffen aus und erklärte, dass sie aus philanthropischen Gründen stattfanden.

Die jüngsten Enthüllungen über Bill Gates haben Intrigen ausgelöst und seinen vielbeachteten Abgang bei Microsoft noch komplexer gemacht.