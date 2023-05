Jeder Fünfte in Deutschland von Armut betroffen

Über 17 Millionen Menschen in Deutschland sind von Armut betroffen oder unmittelbar bedroht. Diese Zahl hat das Statistische Bundesamt in Wiesbaden errechnet. Die Zahlen sind bekannt, die Berliner Ampel tut nichts und die linientreuen Medien verschweigen pflichteifrigst diese Fakten.

Immer mehr Menschen in Deutschland sind entweder direkt von Armut betroffen oder unmittelbar bedroht. Das hat das Statistische Bundesamt in einer Pressemitteilung in der vergangenen Woche klar und unmissverständlich veröffentlicht. 20,9 Prozent der im Land lebenden Menschen sind betroffen; das sind in absoluten Zahlen rund 17 Millionen Bürger. Schockierende Zahlen, die aber von der Berliner Ampel ignoriert und von den linientreuen Medien verschwiegen werden.

Eine Person gilt als armutsgefährdet respektive von Armut betroffen, wenn sie über weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens der Gesamtbevölkerung verfügt. In Deutschland liegt dieser Schwellenwert bei einem zur Verfügung stehenden Einkommen nach Steuern und Sozialabgaben bei 1.250 Euro im Monat, bezogen auf das Jahr der Erhebung - in diesem Fall 2021.

Über fünf Millionen Menschen in Deutschland waren laut Bericht von »erheblicher materieller und sozialer Entbehrung« betroffen. Im Klartext: ihre Lebensbedingungen waren aufgrund von Geldnot deutlich eingeschränkt. Rechnungen, Miete, Versorgungsleistungen konnten nur bedingt oder gar nicht beglichen werden. Erholungsurlaub oder größere Anschaffungen waren außerhalb jeglicher Realisierung und pure Utopie.

Über sechs Millionen Menschen lebten in einem Haushalt mit sehr niedriger Erwerbsbeteiligung. Soll heißen, sie waren sehr wenig oder gar nicht in den Arbeitsmarkt eingebunden. Dies ist laut Statistik dann der Fall, wenn die Erwerbsbeteiligung der erwerbsfähigen Haushaltsmitglieder im Alter von 18 bis 64 Jahren insgesamt weniger als 20 Prozent betrug.

Nochmal: die Zahlen sind bekannt - auch der Berliner Ampel. Sie tut nichts, um gegen die Armut anzugehen. Und die linientreuen Medien verschweigen die zunehmende Armut im Land. Sie berichten viel lieber über die Sorgen und Probleme der angeblichen »Flüchtlinge« oder »Schutzsuchenden«. Damit kann man bei der Ampel besser punkten.