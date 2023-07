Jede dritte Firma sieht Abwärtstrend

IW-Umfrage: Stimmung in der Wirtschaft verschlechtert sich weiter

Besonders betroffen sind Bauunternehmen: Deutsche Unternehmen sehen mit Pessimismus in die Zukunft. Die Konjunktur liegt am Boden, die Zinsen sind zu hoch. Die Energie- und Produktionskosten steigen weiter an.

Wie »n-tv« berichtete, nimmt auch im Sommer die Stimmung in der Wirtschaft weiter ab. Die Perspektiven verschlechtern sich. Das hat eine Umfrage des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) unter mehr als 2000 Unternehmen ergeben. Besonders düster soll es in der Bauwirtschaft aussehen. Dort bereiten die hohen Produktions- und Energiekosten Probleme. Hinzu kommen die gestiegenen Zinsen bei gleichzeitig schrumpfender Nachfrage. Dass die Nachfrage nach Immobilien in der nächsten Zeit wieder ansteigt, ist wohl eher unwahrscheinlich. Denn die steigenden Energiepreise, die drohenden Sanierungs- und Heizungsgesetze und viele andere Regeln lassen die potenziellen Kunden zögerlich sein. Die hohen Energiepreise belasten auch die Automobilindustrie und ihre Zulieferer. Dies zeigte sich der Umfrage zufolge besonders im Südwesten des Landes. Im Jahr 2023 ist die deutschen Wirtschaft bereits über zwei Quartale geschrumpft. Und eine Besserung ist zumindest für dieses Jahr nicht in Sicht.